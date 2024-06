Orban napovedal možnost oblikovanja čezatlantske mirovne koalicije

Na pohodu skozi središče Budimpešte se je danes zbralo več deset tisoč Madžarov, ki so pred evropskimi volitvami podprli Viktorja Orbana in njegovo stranko Fidesz.

Orban je udeležencem pohoda miru v Budimpešti dejal, da bi lahko čezatlantsko mirovno koalicijo vzpostavili do konca leta, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Da bi to dosegli, je potrebna zmaga njegove stranke Fidesz na evropskih volitvah 9. junija in okrepitev desnice v EU, je dejal in pozval volivce, naj se volitev udeležijo. Dodal je, da bi čezatlantsko mirovno koalicijo lahko ustanovili jeseni, "če bodo Američani izvolili predsednika, ki podpira mir".

"Na začetku leta smo bili še v manjšini, do konca leta pa smo lahko v večini v celotnem zahodnem svetu," je po navedbah dpa dejal Orban.

Poudaril je še, da bi bilo treba čim prej doseči prekinitev ognja v Ukrajini in mirovna pogajanja, ter opozoril, da bi tretja svetovna vojna lahko uničila Madžarsko.