Vodja madžarske vladajoče stranke Fidesz in predsednik madžarske vlade Viktor Orban je napovedal, da želi sestaviti novo evropsko stranko skupaj z Italijani in Poljaki. Kot je še dejal, je v stiku s poljskim premierjem Mateuszem Morawieckim in predsednikom italijanske Lige Matteom Salvinijem.

Orban napovedal novo evropsko desnico z Italijani in Poljaki. FOTO: Shutterstock Ob tem je madžarski premier napovedal, da naj bi kmalu sledilo srečanje, na katerem bodo zastavili načrte za skupno prihodnost. Orbanov Fidesz je nedavno zapustil največjo politično skupino v Evropskem parlamentu, Evropsko ljudsko stranko (EPP), v četrtek pa je izstopil še iz stranke. Poljska vladajoča stranka Pis je v Evropskem parlamentu članica skupine Evropskih konservativcev in reformistov, Liga pa članica skupine Identiteta in demokracija (ID). Glede članstva Fidesza v EPP od leta 2000 je madžarski premier danes dejal, da je bilo "dobro, lepo, dovolj". Prva razpoka med Fideszom in EPP se je sicer pokazala med begunsko krizo leta 2015, do razhajanj pa je prihajalo tudi že prej, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Orban je še ocenil, da Fidesz znotraj EPP ni dobil dovolj podpore in kot primer navedel davke, banke ter multinacionalke. "Očitno je postalo, da prihaja do razhajanj v našem razmišljanju", je še dejal madžarski premier. Namesto da bi podprl Madžarsko in druge vlade v boju proti covidu-19, je EPP spremenil pravila, da bi "še bolj pritisnil na nas". V takšnih okoliščinah je najbolje "vzeti klobuk in oditi", je še dejal madžarski premier. icon-expand