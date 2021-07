Orban napovedal referendum o spornem zakonu glede LGBTQ

Zakon, ki se uradno imenuje Zakon o zaščiti otrok, navaja, da sta njegov namen varovanje dobrega počutja otrok in boj proti pedofiliji. Zakon mladoletnim prepoveduje ali omejuje dostop do vsebin o samoidentificiranju s spolom, drugačnim od tistega, ki je bil ugotovljen ob rojstvu, in vsebin o spremembi spola ali homoseksualnosti, uvaja pa opozorilo na otroških knjigah z vsebinami o posameznikih LGBTIQ, je v obrazložitvi zapisala komisija.

Madžarska je zakon sprejela ravno v mesecu ponosa skupnosti LGBT in z njim prepovedala prikazovanje homoseksualnosti in odpiranje vprašanj o transspolnosti tako v izobraževalnem procesu kot v televizijskih oddajah in filmih, namenjenih mladoletnikom. Predlog zakona je homoseksualnost celo enačil s pedofilijo. Zakon, ki je sprožil precejšnje kritike, je madžarski parlament izglasoval 15. junija s 157 glasovi za in enim proti, noben poslanec se ni vzdržal.

EU je to potezo ostro obsodila, ker je zakon v nasprotju z 21. členom Listine o temeljnih pravicah organizacije, ki pravi, da "stigmatiziranje oseb LGBTIQ pomeni očitno kršitev njihove temeljne pravice do dostojanstva". Madžarska je sicer znana po vrsti podobnih spornih ukrepov, saj država ne priznava istospolnih zakonskih zvez, leta 2020 pa je istospolnim parom prepovedala posvojitev otrok. Madžari prav tako ne smejo spreminjati svojega spola.