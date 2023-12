Orban napoveduje padec novega migracijskega pakta EU

"Dokler se EU ne bo po zgledu Madžarske odločila, da morajo tisti, ki želijo vstopiti na ozemlje članic, za to vložiti prošnjo in do sprejema odločitve počakati izven meja EU, bo vsak migracijski paket neuspešen," je na konferenci, na kateri je odgovarjal na vprašanja domačih in tujih novinarjev, ocenil Orban.

Prepričan je, da bi madžarski način urejanja migracij pravzaprav moral biti zgled ostalim, češ da je edini v Evropi, ki se je izkazal za učinkovitega, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Opozoril je, da birokrati v Bruslju živijo v mehurčku in ne vidijo problemov, s katerimi se mnogi na Madžarskem in v Evropi soočajo. V luči tega je poudaril pomen evropskih volitev v prihodnjem letu, na katerih si bo Madžarska prizadevala "odpreti oči Bruslju, ga prisiliti, da vidi realnost, in da bodo evropski voditelji sposobni popraviti napake, ki so jih naredili leta 2023".