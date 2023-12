Orban ne popušča, še naprej nasprotuje finančni pomoči Ukrajini

Michel je v luči Orbanovih besed danes v Bruslju napovedal nadaljnja posvetovanja z madžarskim premierjem pred vrhom. Ob tem je izrazil upanje, da bo prišlo do korakov naprej pri širitvi unije, in poudaril, da je najpomembneje, da EU ostane enotna.

Več kot polovica od okoli 21,7 milijarde evrov bo medtem v vsakem primeru ostala blokirana, saj Madžarska po neuradnih informacijah ne izpolnjuje horizontalnih pogojev na drugih področjih, kot sta azil in akademska svoboda. V to vsoto je vštetih tudi 6,3 milijarde evrov kohezijskih sredstev, blokiranih v okviru mehanizma pogojevanja izplačila evropskih sredstev z vladavino prava. Za to se je Svet EU odločil zaradi kršenja načel vladavine prava na področjih javnega naročanja, učinkovitosti tožilstva in boja proti korupciji.

Madžarski je poleg tega onemogočen dostop do približno 10,4 milijarde evrov sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost po pandemiji covida-19. V kratkem se ji sicer obeta okoli 920 milijonov evrov predplačila iz tega mehanizma. Za to ji ne bo treba izpolniti pogojev, ki sicer veljajo zanjo za izplačila iz mehanizma.