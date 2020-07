Orban o Janši: Janez je najpogumnejši protikomunistični borec v Evropi

Predsednik slovenske vlade Janez Janša je bil gost spletne konference Necenzurirana Evropa, kjer sta nastopila še madžarski premier Orban in srbski predsednik Vučić. Orban je trojico označil za dobre patriote in poseben klub borcev za svobodo, med katerimi je Janez po njegovih besedah najpomembnejši protikomunistični borec v evropski politiki.

Na spletni konferenci Europe uncensored (Necenzurirana Evropa), ki jo je organizirala Fundacija za državljansko Madžarsko (Foundation for Civic Hungary), so nastopili slovenski premier Janez Janša, madžarski premier Viktor Orban, srbski predsednik Aleksandar Vučić, konferenco pa je povezoval francoski evroposlanec iz vrst desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP), sicer tudi filozof, François-Xavier Bellamy. Trije voditelji so govorili o tem, kako oblikovati prihodnost Evrope ob vseh ključnih izzivih, s katerimi se soočamo. Debate je bilo bolj malo, saj je imel vsak od udeležencev 20-minutni monolog. Trije voditelji pa so si v svojih nagovorih izmenjavali komplimente. "Naučil sem se veliko od Viktorja, ni me sram tega povedati," je dejal Vučić. Orban pa je dejal, da oba voditelja zelo spoštuje. Za Janšo je dejal: "Janeza na Madžarskem dojemamo kot najpogumnejšega protikomunističnega borca v evropski politiki. Veliki povratnik, ki se vedno bori, nikoli ne obupa in se vedno vrača." Komentar je Janši izzval nasmeh na obraz.

Janša, Vučić in Orban

Janša: Ideološko je največja grožnja EU kulturni marksizem Janša je v svojem govoru med drugim brexit označil za strateško katastrofo, h kateri je prispeval tudi napačen pristop institucij in članic EU k reševanju migracijske krize leta 2015. Zdaj je treba po njegovih besedah vzpostaviti novo ravnotežje moči, saj je od tega odvisna prihodnost Evrope. Janša je izpostavil tudi potrebo po širitvi schengna na Hrvaško, Bolgarijo in Romunijo ter po širitvi unije na Zahodni Balkan, saj da so tudi to strateški odgovori na izzive, ki jih je prinesel brexit. Opozoril je na krize, s katerimi se je soočala Evropa v minulih petnajstih letih, od neuspelega poskusa sprejetja evropske ustave, finančne in gospodarske krize ter migracijske krize do sedanje zdravstvene krize. Omenil je tudi neuspehe globalnih institucij, kot sta Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Združeni narodi.

Slovenija je julija skupaj z Nemčijo in Portugalsko začela 18-mesečni trio predsedovanja Svetu EU. Slovensko predsedovanje bo potekalo v drugi polovici prihodnjega leta. Kot ključni prioriteti je Janša danes izpostavil pripravo novega strateškega načrta za evropski boj proti pandemiji in množičnim kibernetskim napadom.