Orban o vladavini prava enako kot Janša: Gre za dvojna merila in izsiljevanje

Ko bo enkrat predlog svežnja za spoprijem Evrope s pandemijo sprejet, "ne bo več ovir za vezavo deleža skupnih sredstev, ki pripada državam članicam, na podporo migracijam in za uporabo finančnih sredstev za izsiljevanje držav, ki nasprotujejo migracijam", je poudaril madžarski premier.

"V skladu s stališči na julijskem vrhu EU in v skladu z določili glede veta v pogodbah EU je madžarska vlada vložila veto na zakonodajni paket proračuna EU," je danes dejal Viktor Orban , so sporočili iz tiskovne službe madžarske vlade.

Janez Janša in Viktor Orban, politična zaveznika.

Izpostavil je še, da se je v zadnjih letih v razpravah o migracijah vladavina prava spremenila v politično in ideološko orožje. "Brez objektivnih kriterijev in možnosti pravnih sredstev noben postopek, katerega cilj je kaznovati države članice, ne sme temeljiti na njej," je še dejal Orban glede vladavine prava.

Po mnenju Madžarske bi bila vezava ekonomskih in finančnih vprašanj na politične razprave "velika napaka, ki bi spodkopala enotnost Evrope". "Vsakršen nov postopek, katerega namen je kaznovati države članice, je lahko uveden zgolj s soglasno dopolnitvijo pogodb," je poudaril. Druge države članice je pozval k upoštevanju tega, so sporočili iz tiskovne službe njegove vlade.

Madžarska je v ponedeljek skupaj s Poljsko blokirala bistvena dela svežnja za spoprijem Evrope s pandemijo, in sicer uredbo o večletnem proračunu in sklep o lastnih virih, za kar je potrebno soglasje. Za to sta se odločili, ker nasprotujeta dogovoru o uredbi o pogojevanju evropskih sredstev z vladavino prava, ki je prav tako del svežnja, a se sprejema s kvalificirano večino, ki je bila zagotovljena.