Orban ob obletnici madžarske revolucije kritičen do EU

Viktor Orban je v svojem govoru daleč od prestolnice pohvalil pogum Madžarov med revolucijo leta 1956 in zmago v prelomnem letu 1989. Za to je bil po njegovem mnenju potreben "pogum leva, zvitost kače in nežnost goloba". V govoru na zahodu države je za prihodnost napovedal boj z vojno, gospodarsko krizo in migracijami, leve stranke pa obtožil, da ne razumejo, da Budimpešta ne predstavlja celotne Madžarske.

V madžarski prestolnici je danes napovedan nov protivladni shod sindikatov, pedagogov, študentov in drugih skupin. Orban v Zalaegerszegu ni nastopil pred javnostjo, temveč za pregradami in ob strogih varnostnih ukrepih pred izbranim občinstvom. Prebivalci v okolici prizorišča so lahko v soboto in danes svoje domove zapustili le, če so pokazali osebni dokument, hkrati pa je bilo prepovedano tudi parkiranje.