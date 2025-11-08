Orban ob vprašanju, ali Ukrajina ne more zmagati vojne: Lahko se zgodi čudež

Na obisku v Beli hiši pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu je madžarski predsednik Viktor Orban, ki je pri svojem političnem zavezniku dosegel, da so ZDA Madžarsko izvzele iz sankcij zaradi nakupa ruske nafte. Beseda je tekla tudi o vojni v Ukrajini. Morebitno zmago Ukrajine je Orban označil za čudež.

Voditelja ZDA in Madžarske sta v Beli hiši razpravljala tudi o vojni v Ukrajini. Trump je ob tem dejal, da Orban zelo dobro pozna ruskega predsednika Vladimirja Putina. "Mislim, da Viktor meni, da bomo to vojno končali v ne tako oddaljeni prihodnosti," je dejal Trump. Orban je ob tem poudaril, da si Madžarska in ZDA resnično prizadevata za mir, medtem ko ostale države raje nadaljujejo vojno, "ker mnoge od njih mislijo, da lahko Ukrajina zmaga na fronti." Trump ga je za tem vprašal, ali torej Ukrajina ne more zmagati v vojni. "Veste, lahko se zgodi čudež," mu je odgovoril Orban.

Trump Madžarski pogledal skozi prste

Izjema za Madžarko velja eno leto, so v Beli hiši potrdili za BBC. Pred tem je Trump odločitev utemeljeval, da Orban težko pridobiva nafto in plin iz drugih območij. Ob tem se je Madžarska v okviru dogovora strinjala z nakupom več sto milijonov dolarjev ameriškega zemeljskega plina. Odločitev o izjemi je sicer nekoliko presenetljiva, saj sledi Trumpovi napovedi pred dvema tednoma, da bodo kaznovali vse, ki poslujejo z ruskimi energetskimi podjetji. ZDA so prejšnji mesec na črni seznam namreč uvrstile tudi dve največji ruski naftni družbi.

