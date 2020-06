Orban odkril spomenik 'velike Madžarske', na njem tudi del slovenskega ozemlja

Madžarski premier Viktor Orban znova razburja javnost v sosednjih državah ob odkritju novega spomenika, na katerem je zemljevid "velike Madžarske", na katerem so tudi deli današnje Slovenije. S slovesnostjo so se namreč na Madžarskem spomnili 100. obletnice podpisa trianonske pogodbe, s katero je Madžarska izgubila dve tretjini ozemlja.

Zemljevid Madžarske, ki vključuje dele Slovenije, Hrvaške, Srbije, Slovaške, Avstrije, Romunije in Ukrajine, je v preteklosti že razburjal pri vseh sosedah. Na spomeniku, na katerem se nahaja omenjeni zemljevid, je vgraviranih 12.500 imen mest, vasi in občin, ki so nekdaj pripadale Madžarski oziroma Avstro-Ogrski.

icon-expand Sporna spominska plošča. FOTO: Facebook

Vlada, ki jo vodi Viktor Orban, je za izdelavo celotnega spominskega kompleksa in odkritje spomenika namenila kar 16 milijonov evrov. Na dogodku, kjer so uprizorili posebno opero o madžarski zgodovini, so delili tudi žalne črne trakove.

Kot poroča hrvaški Index.hr, je na sporni spominski plošči tudi zapis "Fiume - tengerre magyar", kar pomeni Reka – Madžarska do morja. Orban je v govoru dejal, da so bili veliki kosi Madžarskega ozemlja nasilno odcepljeni, hkrati pa je izrazil upanje, da bo s Slovaki, Hrvati, Srbi in Slovenci gradili skupno prihodnost. Ob tem velja spomniti, da je akutalna slovenska vlada precej medla v odzivih. Postavitve spomenika s spornim zemljevidom zunanji minister Anže Logarna četrtkovi seji odborov DZ za zunanjo politiko ni komentiral. Ob majski objavi zemljevidov velike Madžarske pa je vlada takrat povedala, da se ji ne zdijo sporni, saj da gre le za objavo"v kontekstu zgodovinskega spomina".

