Orban po domnevnem poskusu sabotaže obiskal plinovod Turški tok

Madžarski premier Viktor Orban je na novinarski konferenci z zunanjim ministrom Petrom Szijjartom, predvajani na družbenih omrežjih, še poudaril potrebo po previdnosti, izvajanju potrebnih pregledov in zagotavljanju neprekinjene zaščite plinovoda.
"Razmere so izredno resne. Ob blokadi naftovoda Družba smo govorili o nafti, ki jo lahko nadomestimo drugje, toda ta plinovod je še pomembnejša arterija," je dejal Orban in dodal, da bi se madžarsko gospodarstvo ustavilo, če bi to arterijo pretrgali.
Po Turškem toku ruski plin teče prek Črnega morja do Turčije in od tam nadaljuje pot proti severu, prek Bolgarije in Srbije do Madžarske, s povezavami proti Slovaški in Avstriji. "Hoteli so ga razstreliti na srbski strani, zato smo zagotovili vojaško zaščito madžarskega odseka," je danes poudaril Orban in dejal, da ne pričakuje nenadne sabotaže.
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je včeraj sporočil, da sta srbska vojska in policija nekaj sto metrov stran od plinovoda na severu Srbije kakih 15 kilometrov od meje z Madžarsko našli nahrbtnike z dvema velikima paketoma eksplozivnih sredstev in detonatorjev.
Orbanov zaveznik Vučić je madžarskega premierja o najdbi eksploziva ob plinovodu obvestil teden dni pred volitvami na Madžarskem, ki bi lahko po 16 letih prinesle menjavo oblasti. Orbanova stranka Fidesz v javnomnenjskih raziskavah namreč močno zaostaja za opozicijsko stranko Tisza.
Madžarski varnostni strokovnjaki so po poročanju BBC v zadnjih tednih večkrat opozorili na možnost inscenirane operacije, bodisi na Madžarskem bodisi v Srbiji, katere namen bi bil vzbuditi dovolj sočutja do Orbana, da bi pomagala njegovi stranki zmagati na volitvah, ali pa bi Orbanu dala izgovor za razglasitev izrednega stanja in preložitev ali odpoved volitev.
