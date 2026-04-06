Tujina

Orban po domnevnem poskusu sabotaže obiskal plinovod Turški tok

Beograd, 06. 04. 2026 15.34 pred 12 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA Ti.Š.
Viktor Orban

Madžarski premier Viktor Orban je blizu Szegeda ob meji s Srbijo obiskal plinovod Turški tok, ob katerem naj bi na srbski strani meje odkrili eksplozivna sredstva. Poudaril je, da oskrba Madžarske s plinom trenutno ni ogrožena in da so varnostne oblasti "v stanju najvišje pripravljenosti".

Madžarski premier Viktor Orban je na novinarski konferenci z zunanjim ministrom Petrom Szijjartom, predvajani na družbenih omrežjih, še poudaril potrebo po previdnosti, izvajanju potrebnih pregledov in zagotavljanju neprekinjene zaščite plinovoda.

"Razmere so izredno resne. Ob blokadi naftovoda Družba smo govorili o nafti, ki jo lahko nadomestimo drugje, toda ta plinovod je še pomembnejša arterija," je dejal Orban in dodal, da bi se madžarsko gospodarstvo ustavilo, če bi to arterijo pretrgali.

Po Turškem toku ruski plin teče prek Črnega morja do Turčije in od tam nadaljuje pot proti severu, prek Bolgarije in Srbije do Madžarske, s povezavami proti Slovaški in Avstriji. "Hoteli so ga razstreliti na srbski strani, zato smo zagotovili vojaško zaščito madžarskega odseka," je danes poudaril Orban in dejal, da ne pričakuje nenadne sabotaže.

Preberi še Srbski obveščevalci: Eksploziv, izdelan v ZDA, skušal podtakniti migrant

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je včeraj sporočil, da sta srbska vojska in policija nekaj sto metrov stran od plinovoda na severu Srbije kakih 15 kilometrov od meje z Madžarsko našli nahrbtnike z dvema velikima paketoma eksplozivnih sredstev in detonatorjev.

Orbanov zaveznik Vučić je madžarskega premierja o najdbi eksploziva ob plinovodu obvestil teden dni pred volitvami na Madžarskem, ki bi lahko po 16 letih prinesle menjavo oblasti. Orbanova stranka Fidesz v javnomnenjskih raziskavah namreč močno zaostaja za opozicijsko stranko Tisza.

Madžarski varnostni strokovnjaki so po poročanju BBC v zadnjih tednih večkrat opozorili na možnost inscenirane operacije, bodisi na Madžarskem bodisi v Srbiji, katere namen bi bil vzbuditi dovolj sočutja do Orbana, da bi pomagala njegovi stranki zmagati na volitvah, ali pa bi Orbanu dala izgovor za razglasitev izrednega stanja in preložitev ali odpoved volitev.

Viktor Orban plinovod Turški tok eksploziv

Med iskanjem pirhov našli stekleničko z napisom polonij 210

Iran grozi z blokado še ene pomembne ožine?

torks11
06. 04. 2026 15.43
Še dobr da ni cevi negdo rezal z baterijisko brusilko bi ga odneslo med oblake.
bibaleze
Portal
Genialen trik očeta, zaradi katerega otrok zaspi v nekaj minutah
Slovenska pevka Nina Pušlar bo postala mama
Slovenska pevka Nina Pušlar bo postala mama
6 znakov čustvenega zanemarjanja v otroštvu
6 znakov čustvenega zanemarjanja v otroštvu
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
zadovoljna
Portal
Preobrat, ki ga ni pričakoval nihče
Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite
Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite
Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Znani igralec je postal neprepoznaven
Znani igralec je postal neprepoznaven
vizita
Portal
Ta vrsta bolečine v hrbtu ni nedolžna – lahko kaže na resnejšo težavo
Kožna sprememba, ki je lahko prvi znak avtoimunske bolezni
Kožna sprememba, ki je lahko prvi znak avtoimunske bolezni
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
cekin
Portal
Kako se izogniti globam in celo aretaciji na potovanju?
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Poletje je pred vrati, letalski prevozniki pa trepetajo
Poletje je pred vrati, letalski prevozniki pa trepetajo
moskisvet
Portal
To drevo je nočna mora za vaš avto: ne parkirajte pod njim med nevihto
Pahor brez zadržkov: 'Največji drama queen? Lado Bizovičar'
Pahor brez zadržkov: 'Največji drama queen? Lado Bizovičar'
Medtem ko drugi varajo, zvezdnik ni pogledal druge ženske
Medtem ko drugi varajo, zvezdnik ni pogledal druge ženske
Na POP TV in VOYO prihaja film, ki vas bo ganil do solz!
Na POP TV in VOYO prihaja film, ki vas bo ganil do solz!
dominvrt
Portal
Od plevela do kraljice vrtov in balkonov
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Preprost trik: Kako skrajšati čas sušenja perila?
Preprost trik: Kako skrajšati čas sušenja perila?
Idealna rastlina za začetnike: preživi, tudi če jo pozabite zaliti
Idealna rastlina za začetnike: preživi, tudi če jo pozabite zaliti
okusno
Portal
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Super ideja, kako porabiti potico
Super ideja, kako porabiti potico
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
voyo
Portal
Air
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Zajčja šola: Velika kraja jajc
Zajčja šola: Velika kraja jajc
