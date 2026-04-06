Orban po domnevnem poskusu sabotaže obiskal plinovod Turški tok

Madžarski premier Viktor Orban je na novinarski konferenci z zunanjim ministrom Petrom Szijjartom, predvajani na družbenih omrežjih, še poudaril potrebo po previdnosti, izvajanju potrebnih pregledov in zagotavljanju neprekinjene zaščite plinovoda.

"Razmere so izredno resne. Ob blokadi naftovoda Družba smo govorili o nafti, ki jo lahko nadomestimo drugje, toda ta plinovod je še pomembnejša arterija," je dejal Orban in dodal, da bi se madžarsko gospodarstvo ustavilo, če bi to arterijo pretrgali.

Po Turškem toku ruski plin teče prek Črnega morja do Turčije in od tam nadaljuje pot proti severu, prek Bolgarije in Srbije do Madžarske, s povezavami proti Slovaški in Avstriji. "Hoteli so ga razstreliti na srbski strani, zato smo zagotovili vojaško zaščito madžarskega odseka," je danes poudaril Orban in dejal, da ne pričakuje nenadne sabotaže.