Orban podprl Rutteja, a šele po pisnem opravičilu

In šele Ruttejeva zagotovila, pisna zagotovila premierju Orbanu so zdaj odpravila glavno oviro za to, da Nizozemec postane naslednji generalni sekretar Nata, najvišji civilni uradnik organizacije.

V zadnjih letih zaradi porušenih odnosov z Rusijo in velikih napetosti z nekdanjim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ni bilo presenetljivo, da se politiki niso ravno borili, da bi nadomestili Stoltenberga. Še posebej ne, ker si je Stoltenberg zaradi svojih sposobnosti pomirjanja Trumpa prislužil vzdevek "šepetalec Trumpu". A štafeta bo vendarle predana na julijskem vrhu zavezništva ob 75. obletnici v Washingtonu, njegov mandat pa se bo iztekel 1. oktobra 2024.

In po nekaj napetostih bo očitno Rutte gladko prevzel vodilno mesto. Orban, ki velja za najbližjega Rusiji, je namreč po pogovorih z Ruttejem sporočil, da je opustil svoje nasprotovanje. "Madžarska je pripravljena podpreti kandidaturo Rutteja za generalnega sekretarja zveze Nato," je zapisal na družbenem omrežju X in zraven objavil sliko pisma z zagotovilom, ki ga je prejel od Nizozemca. V pismu piše: "Stoltenberg in vi ste se pogovarjali o Natovi podpori Ukrajini. Kot razumem, ste poudarili, da pri teh dejavnostih ne bo sodelovalo nobeno madžarsko osebje in da za njihovo podporo ne bodo uporabljena madžarska sredstva."