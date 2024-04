Orban pri Dodiku: 'Brez vključevanja Srbov ni stabilne Evropske unije'

OGLAS

"Naše stališče je, da je najprej treba končati proces širitve proti jugu, šele nato pa se lahko ukvarjamo s širitvijo proti vzhodu, ker je to veliko bolj zapleteno in drago," je Orban izjavil v Banjaluki. Dodik se je Orbanu zahvalil za prijateljstvo in podporo ter dodal, da so Srbi in Madžari trajni prijatelji, ki danes skupaj branijo tradicionalne vrednote. Izročil mu je državno odlikovanje, ki ga je lani prejel ruski predsednik Vladimir Putin. Odlikovanje je Orbanu Dodik sicer podelil že 9. januarja, ki ga v entiteti obeležujejo kot dan Republike Srbske, čeprav ga je ustavno sodišče BiH razglasilo za neustavnega, a se Orban praznovanja ni udeležil.

Viktor Orban in Milorad Dodik FOTO: AP icon-expand

Orban je danes dejal, da mu odlikovanje pomeni spodbudo, da nadaljuje dosedanjo politiko, kar po njegovih besedah vključuje tudi podporo boju Srbov za njihov položaj v današnjem svetu. Dodal je, da se je skozi leta prepričal, da je mednarodna politika do Srbov nepravična, a da brez njihovega vključevanja ni stabilne Evropske unije. "To je več kot izraz prijateljstva. Mislim, da so tu prisotna čustva, zaupanje in optimizem v odnosu glede na skupno prihodnost," je po poročanju Klix poudaril Orban. Zase je dejal, da je "starejši človek, ki že dolgo opazuje Srbe", spremljal naj bi jih, ko se je podpisal daytonski sporazum in ko je Nato bombardiral Beograd. Odkrito je kritiziral tudi visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christiana Schmidta, ki je na podlagi svojih pooblastil pred kratkim uvedel tehnične spremembe volilnega zakona BiH.

