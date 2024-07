Orban prispel v Moskvo in se srečal s Putinom

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Srečanje 'nasprotnikov': Zelenski in Orban v Kijevu

"Mirovna misija se nadaljuje, druga postaja: Moskva," je na družbenem omrežju pred srečanjem z Vladimirjem Putinom zapisal Orban.

Še pred prihodom v Moskvo je Orban poudaril, da se miru v Ukrajini ne more vzpostaviti iz udobnega naslonjača v Bruslju. "Čeprav rotirajoče predsedstvo Svetu EU nima mandata za pogajanja v imenu EU, ne moremo sedeti in čakati, da se vojna čudežno konča. Služili bomo kot pomembno orodje pri prvih korakih k miru. To je namen naše mirovne misije," je še zapisal na družbenem omrežju.

Predsedujoči evropskemu svetu Charles Michel je še pred Orbanovim odhodom ostro obsodil načrte o poti v Moskvo in dejal, da "Madžarsko predsedovanje Svetu EU, Orbanu ne daje pravice govoriti v imenu celotne Evropske unije", poroča Bloomberg. Ob tem je Michel izrazil zaskrbljenost, da Orbanovi stiki z Moskvo spodbijajo prizadevanja Bruslja za izolacijo Moskve.

Orban sicer velja za najglasnejšega nasprotnika oboroževanja Ukrajine znotraj EU. Hkrati je madžarski premier načelno nasprotoval tudi sankcijam EU proti Rusiji, ki pa jih ni blokiral.