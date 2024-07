Orban ujezil ameriškega veleposlanika, napovedal nov svetovni red

"Prihaja sprememba, ki je svet ni videl 500 let. Obeta se nov svetovni red," je predsednik madžarske vlade prepričan, da prevladujoče središče sveta postajajo države v Aziji, med katerimi je naštel Kitajsko, Indijo, Pakistan in Indonezijo.

Med sobotnim nagovorom je znova podprl Trumpovo kandidaturo za ponovno izvolitev, katere namen je po njegovih besedah "potegniti Američane nazaj iz postnacionalistične liberalne države v nacionalno državo". Dejal je, da so ga prav zato želeli zapreti in mu zaseči premoženje, če pa to ne deluje, "ga želijo umoriti". S tem je namignil na poskus atentata, ki ga je Trump doživel pred kratkim.

Tokrat je denimo namignil tudi, da so ZDA stale za eksplozijo, ki je leta 2022 poškodovala plinovod Severni tok, zgrajen za pretok plina od Rusije do Nemčije. Imenoval jo je "teroristično dejanje, izvedeno po očitnih navodilih Američanov". Svojih trditev pa ni podkrepil z nikakršnimi dokazi.

Na Orbanove navedbe se je že odzval ameriški veleposlanik na Madržarskem. David Pressman je zapisal, da se tako retoriko tvega sprememba odnosa med Madžarsko in ZDA.

"Nimamo drugega zaveznika ali partnerja, ki bi na tak odkrit in neumoren način vodil kampanjo za določenega kandidata na volitvah v Združenih državah Amerike, očitno prepričan, da to pomaga Madžarski ali vsaj njemu osebno," je dejal Pressman. Orbana je obtožil, da širi teorije zarote Kremlja o ZDA. "To ni ravno nekaj, kar pričakujemo od zaveznice," je nezadovoljen.

Bruselj negoduje zaradi mirovne misije na lastno pest

Pri AP-ju so spomnili, da včeraj ni bilo prvič, da je Orban platformo v Transilvaniji uporabil za sprožanje polemik. Leta 2014 je prvič izjavil, da namerava zgraditi "neliberalno državo" na Madžarskem, leta 2022 pa je sprožil mednarodno ogorčenje, potem ko je kritiziral, da bi Evropa postala "mešana" družba. Tokrat je le še poudaril svoje dolgotrajno stališče proti priseljevanju in dejal, da to ni odgovor na staranje prebivalstva njegove države. "Zahodna izkušnja je, da če je več gostov kot lastnikov, potem dom ni več dom. To je tveganje, ki ga ne bi smeli sprejeti," je dejal.