Orban: Ukrajina naj po vojni znova postane tamponska država

Ukrajina bi morala po koncu vojne znova postati "tamponska država" med Rusijo in zvezo Nato, meni madžarski premier Viktor Orban. V intervjuju za današnjo izdajo nemškega časnika Welt am Sonntag je tudi rekel, da bo Ukrajina morala Rusiji odstopiti nekaj ozemlja.

Viktor Orban je v pogovoru predstavil kontroverzno vizijo prihodnosti Ukrajine, v kateri je predlagal, da bi morala biti Ukrajina po vojni predvsem tamponska država znotraj meja, dogovorjenih na prihodnji mirovni konferenci, ko se bo vzpostavil povojni sistem. Spomnil je na geopolitična razmerja po širitvi Nata leta 1999, ki je vključevala Poljsko, Češko in Madžarsko. Takrat je po njegovih besedah mir v Evropi omogočal nevtralen položaj Ukrajine. To ravnovesje se je po njegovih besedah od takrat porušilo tako zaradi zahodnih prizadevanj za vključitev Ukrajine v Nato kot zaradi agresivnega vojaškega odziva Rusije. "Edina možna trajna rešitev je, da povojni red sloni na temeljnem načelu, da Ukrajina znova postane tamponska država, kakršna je bila nekoč," je dejal Orban v intervjuju, objavljenem na spletni strani Welt am Sonntag.

Viktor Orban FOTO: AP icon-expand

Spregovoril je tudi o ozemeljskih zahtevah, pri čemer meni, da bo ozemeljsko popuščanje Kijeva neizogibno. "Rusija bo ohranila ozemlje v skladu z dogovorom na mednarodni mirovni konferenci, vse, kar bo zahodno od te črte - do vzhodne meje Nata - pa bo ozemlje ukrajinske države, ki bo spet obstajala kot tamponska država," je pojasnil po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. Poleg tega je po njegovem prepričanju nujno opustiti pot Ukrajine v Nato, slednji pa se mora z Rusijo dogovoriti o prihodnji velikosti in oborožitvi ukrajinskih sil.