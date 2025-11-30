Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Orban: Ukrajina naj po vojni znova postane tamponska država

Budimpešta, 30. 11. 2025 16.20 | Posodobljeno pred 53 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
31

Ukrajina bi morala po koncu vojne znova postati "tamponska država" med Rusijo in zvezo Nato, meni madžarski premier Viktor Orban. V intervjuju za današnjo izdajo nemškega časnika Welt am Sonntag je tudi rekel, da bo Ukrajina morala Rusiji odstopiti nekaj ozemlja.

Viktor Orban je v pogovoru predstavil kontroverzno vizijo prihodnosti Ukrajine, v kateri je predlagal, da bi morala biti Ukrajina po vojni predvsem tamponska država znotraj meja, dogovorjenih na prihodnji mirovni konferenci, ko se bo vzpostavil povojni sistem.

Spomnil je na geopolitična razmerja po širitvi Nata leta 1999, ki je vključevala Poljsko, Češko in Madžarsko. Takrat je po njegovih besedah mir v Evropi omogočal nevtralen položaj Ukrajine. To ravnovesje se je po njegovih besedah od takrat porušilo tako zaradi zahodnih prizadevanj za vključitev Ukrajine v Nato kot zaradi agresivnega vojaškega odziva Rusije.

"Edina možna trajna rešitev je, da povojni red sloni na temeljnem načelu, da Ukrajina znova postane tamponska država, kakršna je bila nekoč," je dejal Orban v intervjuju, objavljenem na spletni strani Welt am Sonntag.

Viktor Orban
Viktor Orban FOTO: AP

Spregovoril je tudi o ozemeljskih zahtevah, pri čemer meni, da bo ozemeljsko popuščanje Kijeva neizogibno. "Rusija bo ohranila ozemlje v skladu z dogovorom na mednarodni mirovni konferenci, vse, kar bo zahodno od te črte - do vzhodne meje Nata - pa bo ozemlje ukrajinske države, ki bo spet obstajala kot tamponska država," je pojasnil po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Poleg tega je po njegovem prepričanju nujno opustiti pot Ukrajine v Nato, slednji pa se mora z Rusijo dogovoriti o prihodnji velikosti in oborožitvi ukrajinskih sil.

Preberi še Ukrajinci v Črnem morju zadeli dva tankerja iz ruske senčne flote

Orban meni, da ameriški mirovni načrt za končanje vojne v Ukrajini odraža realnost. Čas je na strani Rusije, je menil in dodal, da dlje ko se bo odlašalo z mirom, več ozemlja in človeških življenj bo Ukrajina izgubila.

V skladu z načrtom bi se Rusija ponovno vključila v svetovno gospodarstvo, sankcije proti Moskvi bi bile odpravljene, zamrznjena ruska sredstva bi uporabili za vzpostavitev skupnih ameriško-ruskih investicijskih skladov, poslovne priložnosti pa bi se okrepile, je še dejal madžarski premier, ki se je v petek v Moskvi srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Na srečanju se je Orban zavzel za hitro končanje vojne v Ukrajini, hkrati pa je izrazil željo po nadaljevanju oskrbe z ruskimi energenti.

Ukrajina Rusija NATO Orban
Naslednji članek

Otroci aktivirali neznano eksplozivno napravo, ki so jo našli

Naslednji članek

V poplavah na Šrilanki več kot 200 mrtvih, žrtve tudi v neurju v Vietnamu

SORODNI ČLANKI

Ukrajinci v Črnem morju zadeli dva tankerja iz ruske senčne flote

Jermak po korupcijskem škandalu zapušča politiko in odhaja na fronto

Več kot 600.000 gospodinjstev brez elektrike po nočnih ruskih napadih

ZDA naj bi bile pripravljene priznati ruski nadzor nad ukrajinskimi ozemlji

Golob in Merz za uporabo zamrznjenih ruskih sredstev, Belgija nasprotuje

Preobrat v poročni modi: nekdanje paradne konje je izpodrinila Ukrajina

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (31)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Crotop
30. 11. 2025 17.26
Mađžari v Avstriji pravijo da ljudje v Prekmurju znajo Mađžarsko ker je v preteklosti bilo del Mađžarke,sam povem.
ODGOVORI
0 0
Buci in Bobo
30. 11. 2025 17.26
+1
Državljani EU smo kolateralna žrtev v tej fuj in fej vojni. Zaradi inflacije in naraslih cen, so se nam prihranki v bankah izničil najmanj za polovico. Je kdo razmišljal o tem?
ODGOVORI
1 0
anjerd
30. 11. 2025 17.25
+0
Temu butlu se tudi kolca po veliki Madžarski, zemljevide ima že narisane ,gor je pol Slovenije, vi pa mu še naprej ploskajte.
ODGOVORI
1 1
Bolfenk2
30. 11. 2025 17.24
+2
Orban je edini, ki razmišlja z zdravo pametjo. Ukraina v Natu pomeni 3 svetovno vojno.
ODGOVORI
2 0
Crazy_Horse
30. 11. 2025 17.23
+3
in so šle molijarde € v zasebne zlate wc školjke
ODGOVORI
3 0
Infiltrator
30. 11. 2025 17.21
+3
Bravo Orban edini ki ma jajca ,da ni pokleknil pred EU kot naši hlapci ....
ODGOVORI
5 2
Galamdžija
30. 11. 2025 17.25
VAŠI hlapci, to pa ja 😀
ODGOVORI
0 0
Prototip
30. 11. 2025 17.19
+3
Kaj bodo ukrajinci v eu,,,sami stroški bodo z njimi,,,v nato pa sploh nimajo kaj iskati,,,,še slovenija bi morala ven iz te pralnice denarja,,,aja,golob bo z veseljem kupoval ameriške rakete za ukrajince,,,,
ODGOVORI
4 1
Magic-G-spot
30. 11. 2025 17.19
+1
Komaj po vojni bodo prisli pravi problemi tako za Zelenskega kot Putina. Ko je vojna se je potrebno ukvarjat z njo in propagando v miru pa bodo prisla vprasanja ljudi in potrebni bodo odgovori zato zavlacujejo. Na zahodu se ponavadi menjajo voditelji in se pozabi tam dol pa vprasanje kako mislijo to resit. Po Putinu je moznost da pride kaksen hujsi gor in isto V Ukrajini. Tudi v Sloveniji so na oblast prihajali vedno hujsi ljudje pa smo mlada demokracija ki se se uci :) Upam da kaj je zdaj na oblasti da je maksimum pokvarjenosti ker v nasprotnem primeru ste ga nahebal.
ODGOVORI
1 0
Animal_Pump
30. 11. 2025 17.18
-2
Preveč demokracije je v EU...da tale cvili. Si predstavljate, da bi v Rusiji...Dagestanci pa Čečeni hvalili Ameriko...pa Rusom pametovali kako pa kaj naj delajo. Te madžare iz EU ven zabrisat...Pa naj bodo v vodkariji...
ODGOVORI
1 3
Animal_Pump
30. 11. 2025 17.19
-2
Pa še naše putofile lahko s sabo vzamejo...jih ne bo noben pogrešal.
ODGOVORI
1 3
Galamdžija
30. 11. 2025 17.22
ne 😴💤💤💤
ODGOVORI
0 0
Animal_Pump
30. 11. 2025 17.24
Kot sem rekel...preveč demokracije...komaj čakam...NWO sistem.
ODGOVORI
0 0
Darko32
30. 11. 2025 17.11
-7
ORBAN in MADŽARI so pzapravil isvojo besedo o miru v EU in delovanju. Gledajo kako bi živeli na tuj račun. Me pa čudi, daso pošteni MADŽARI se borili proti rusom in sedaj vidimo, da ORBAN celo hoče ruse pripeljati nazaj v državo. Opozicija pa spet združuje poštene MAdžare in je proti ORBANOVI idelogiji. Zato naj za vraga že ORBAN pogleda zgodovino in kako so jih RUSI driblali, da so se morali upreti. Na tej točki bi bilo bolje, da se posvetuje z domačimi intelektualci in opozicojo glede politike katero tera ORBAN.
ODGOVORI
2 9
Crazy_Horse
30. 11. 2025 17.17
+0
ti pa si pavliha ahahaha
ODGOVORI
2 2
Kaj_je_res
30. 11. 2025 17.08
+7
Ni kontroverzna ideja, ampak realistična. Meje bo določil zmagovalec, Rusija, in ne poraženec.
ODGOVORI
10 3
Lopov975
30. 11. 2025 17.07
+5
bravo orban.
ODGOVORI
10 5
Galamdžija
30. 11. 2025 17.09
-3
dže si lopov
ODGOVORI
2 5
25.maj
30. 11. 2025 17.09
-4
A SI JANŠEV KOLEGA Z DILENJSKE, A KO BO ORBAN ZAHTEVAL PREKMURJE BOŠ TUDI PLOSKAL ?
ODGOVORI
2 6
modelx
30. 11. 2025 17.07
+1
zelo dobro je eden izmed zda komentatorjev zapisal: 2/3 ukrajine bo ruske, preostanke pa bo s strani eu podeljen poljski (seveda bodo šli madžarska, slovaška in romunija v luft), ta pa bo tja izgnala/preselila vse ukranjince, ki jih sedaj 'futra' na domačih tleh.
ODGOVORI
2 1
Borec21
30. 11. 2025 17.06
-5
Ukrajina bo najagala tega palčka v tisto luknjo v Kremlju
ODGOVORI
3 8
bandit1
30. 11. 2025 17.05
+3
A z pomorskimi droni lahko napadaš in potapljaš civilne ladje v tem primeru tankerja? Kje je mednarodno pravo? A to velja le za civilizirane države za divjake pa ne?
ODGOVORI
7 4
Drugorazredni Turk
30. 11. 2025 17.10
-2
Pozabljaš pa omeniti, da te "civilne ladje" neposredno sodelujejo pri zbiranju kapitala, s katerim se financira vojna proti Ukrajini. Zdaj...razen če sprašuješ za Trumpa, ki z vojaškimi sredstvi razstreljuje čolne v karibih??!?
ODGOVORI
1 3
Volodimir Z.
30. 11. 2025 17.05
-1
Slovenija bi lahko bila tamponska država
ODGOVORI
2 3
25.maj
30. 11. 2025 17.10
+3
pa saj je, med balkanom in avstrijo
ODGOVORI
3 0
natmat
30. 11. 2025 17.01
+3
Celotna EU bi morala biti tampon med vzhodom in zahodom...z lastno vojsko!!!
ODGOVORI
3 0
bandit1
30. 11. 2025 17.06
-1
Ne bluzi , migracije so bile celo večnost človeštva in ljudi. Selili so se včasih za hrano , danes pa izkoriščajo zakonodaje drugih plemen.
ODGOVORI
1 2
levnuh, ne svecko
30. 11. 2025 16.57
+12
Orbi govori za mir, EU vojni hujskači, pa nakladajo o suvereni Ukraini! Pričakujem od ukrofilov, da z argumenti potrdijo suverenost ukroreicha, ki je zapufan za 300 let v naprej, razprodan med mednarodne korporacije, ki odločajo o svoji lastnini.
ODGOVORI
16 4
bandit1
30. 11. 2025 17.08
+2
EU hujskači imajo korist, otroci od nadomestnih mater, mamila, kriminal, korupcija. Kje so otroci ki so bili nastanjeni v Slavini pri postojni? Jih je vzel v naročje "Državljan EU" ki je dobil odlikovanje v Bru?
ODGOVORI
3 1
Betuul
30. 11. 2025 16.54
+1
To bi morala biti enako Jevreja, tamponska država!
ODGOVORI
1 0
komakorzikanec
30. 11. 2025 16.53
+6
Pravilno, naj postane tamponska država. To je bilo že zdavnaj dorečeno kar pa Ameriki ni po godu. Zakaj "Evropejčkom" v Bruslju to ni jasno?m
ODGOVORI
9 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385