Orban Ukrajini sporoča, naj se preda

Orban pa je v krogu tujih konservativnih novinarjev in založnikov nedavno dejal, da je Rusiji Ukrajino že uspelo spremeniti v razvalino, ki je ni več mogoče obvladovati. "Zdaj je postala Afganistan. Vladimir Putin ne bo izgubil in čas je na strani Rusije," je dejal.

To je sporočilo, ki je v popolnem nasprotju z retoriko preostalega Zahoda, ki je prejšnji teden obljubil, da bo Ukrajini za obrambo pred ruskimi silami namenil na desetine sodobnih tankov. Poleg tega takšna retorika povečuje napetosti med Madžarsko in sosednjo Ukrajino, piše Politico. Takšne izjave so že sprožile ogorčenje med ukrajinskimi uradniki, ki so napovedali, da bodo na zagovor poklicali madžarskega veleposlanika.