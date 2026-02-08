Orban v predvolilnem govoru Ukrajino označil za sovražnico

"Ukrajinci morajo nehati nenehno zahtevati v Bruslju, da se Madžarsko odreže od poceni ruske energije," je dejal Viktor Orban v nastopu v Szombathelyju na zahodu Madžarske. "Dokler Ukrajina to počne, je naš sovražnik," je dodal po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI.

Orban velja za najtesnejšega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina v EU. Madžarska je zelo odvisna od ruskih dobav plina in nafte. Za razliko od drugih držav članic si Madžarska pod Orbanom ni resno prizadevala zmanjšati svoje odvisnosti od ruske energije.