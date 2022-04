Orban v zmagovalnem nagovoru Zelenskega označil za enega od nasprotnikov, ki jih je premagal

Zelenski je Orbanu namreč nedavno v svojem nagovoru voditeljem EU očital dvoličnost in ga pozval, naj se končno odloči, ali je na strani Rusije in njenega predsednika Vladimirja Putina ali na strani Ukrajine in Evrope.

Madžarsko volilno kampanjo je zaznamovala ruska invazija na Ukrajino, ki je postavila pod drobnogled Orbanovo dolgotrajno sodelovanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom . In temu primerno se je po zmagi odzval tudi Orban – ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je označil za enega od "nasprotnikov", ki jih je moral premagati med kampanjo. " To zmago si bomo zapomnili do konca življenja, ker smo se morali boriti proti številnim nasprotnikom," je dejal in naštel svoje politične sovražnike, vključno z madžarsko levico, "birokrati" v Bruslju, mednarodnimi mediji in ukrajinskim predsednikom. "Še nikoli nismo imeli toliko nasprotnikov hkrati," je dejal.

Na nedeljskih parlamentarnih volitvah na Madžarskem je vnovič prepričljivo zmagala stranka Fidesz madžarskega premierja Viktorja Orbana , ki je po preštetih 90 odstotkih glasovnic dobila 54 odstotkov glasov in naj bi imela znova dvotretjinsko večino v parlamentu – 135 od 199 sedežev. Opozicija pod vodstvom Petra Markija-Zayja je osvojila 35 odstotkov glasov in naj bi imela v novem parlamentu 56 sedežev.

Orban se je v svojem govoru spomnil tudi na "prijatelje". " Svet lahko vidi, da ima Madžarska dobro srce za svoje ameriške prijatelje, Poljake, Italijane, Špance, Srbe, Avstrijce. Nocoj v Budimpešti je lahko ves svet videl, da so zmagali krščanska demokracija, konservativna in patriotska politika. Pošiljamo sporočilo Evropi, da to ni preteklost, to je prihodnost ," je izpostavil in dodal: " Ubranili smo suverenost in svobodo Madžarske."

Marki-Zay: Volitve niso bile demokratične in svobodne

Njegov protikandidat Marki-Zay, ki je vodil doslej prvič združeno opozicijo, je poraz že priznal. Dejal je, da je žalosten in razočaran, pa tudi šokiran, saj ni pričakoval tako prepričljive zmage Fidesza. "Ne želim skrivati svojega razočaranja, svoje žalosti (...) Vedeli smo, da bo to neenak teren. Priznavamo, da je Fidesz prejel ogromno večino glasov. A še vedno trdimo, da volitve niso bile demokratične in svobodne," je vztrajal.

Ponovil je, da so se borili v izredno neenakih pogojih proti kampanji "sovraštva in laži". Fidesz po njegovem mnenju ni zmagal pošteno in častno, ampak s "propagando". Kot je spomnil, so bili prisiljeni v boj stopiti v "z zvezanimi rokami in s kopjem v hrbtu". Opozicija ne izpodbija rezultata volitev, ampak le to, da so bile volitve demokratične in svobodne, je pojasnil. "Ne razpravljamo o zmagi Fidesza, razpravljamo o tem, ali so bile te volitve demokratične in enakomerne. Ostali bomo v tej državi, si stali ob strani, se držali za roke in se ne bomo izpustili. Ne glede na rezultate volitev, prihajajo težki časi. Vemo, da nas bodo krivili, mi bomo grešni kozli. Zato je zdaj bolj kot kdaj koli prej pomembno, da se držimo in se ne izpustimo," je pozval.

Orban je sicer v nedeljo na vprašanja novinarjev nasprotno vztrajal, da so volitve poštene in odkrite ter da so imeli v kampanji vsi možnost prepričati volivce.

Približno osem milijonov volilnih upravičencev na Madžarskem je imelo možnost oddati svoj glas, udeležba je do 18.30 po uradnih podatkih dosegla 67,8 odstotka. Na Madžarskem sicer 199 poslancev enodomnega parlamenta volijo tako, da jih 106 izberejo neposredno v volilnih okrajih, pri čemer je za zmago dovolj relativna večina glasov, preostalih 93 pa izberejo neposredno s strankarskih list.

Zaradi dvomov o legitimnosti in poštenosti volitev se je Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) odločila na Madžarsko poslati več kot 200 mednarodnih opazovalcev, v svojem vmesnem poročilu pa je že nakazala več resnih težav. Med drugim jo skrbi, da "se uradne funkcije vlade mešajo z aktivnostmi volilne kampanje ali se izrabljajo kot orodje te kampanje". Opozorila je tudi na nevarnost "taktične migracije volivcev" v tista volilna okrožja, kjer se obeta najtesnejša tekma.