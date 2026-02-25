Orban vojski ukazal varovanje kritične energetske infrastrukture

Dodal je, da prek naftovoda Družba na Madžarsko že od 27. januarja ne priteka nafta. "Podatki jasno kažejo, da ta blokada brez primere ni posledica tehničnih, temveč političnih razlogov, pri čemer ukrajinska vlada izkorišča naftno blokado za pritisk na Madžarsko in Slovaško," je dejal Orban.

Viktor Orban je za danes sklical sejo obrambnega sveta, na kateri so razpravljali o ukrajinski naftni blokadi. Po seji je madžarski premier na Facebooku objavil posnetek, v katerem je sporočil, da je napotil vojsko za varovanje kritične energetske infrastrukture.

Madžarski premier je izjavil še, da poročila nacionalnih varnostnih služb kažejo, da Ukrajina pripravlja dodatne ukrepe za motnje madžarskega energetskega sistema, poroča Hungary Today.

"Zato sem odredil okrepitev zaščite kritične energetske infrastrukture. To pomeni, da bomo napotili vojake in potrebno opremo za odvračanje napadov v bližini ključnih energetskih objektov. Policija bo s povečanimi silami patruljirala po območjih okoli določenih elektrarn, distribucijskih postaj in nadzornih centrov. V okrožju Szabolcs-Szatmár-Bereg sem odredil prepoved letenja dronov," je naštel premier.

"Madžarske se ne da izsiljevati," je poudaril Orban.

Napotitev vojske tako še dodatno zaostruje spor z Ukrajino zaradi motenj v plinovodu Družba. Tako Madžarska kot Slovaška sta Kijev obtožili dolgotrajnih motenj v oskrbi svojih rafinerij. Medtem pa Kijev trdi, da je rusko brezpilotno letalo zadelo opremo naftovoda na zahodu Ukrajine, kar naj bi povzročilo izpad električne energije. Toda Orban trdi, da je blokada posledica politične odločitve Kijeva.