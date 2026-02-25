Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Orban vojski ukazal varovanje kritične energetske infrastrukture

Budimpešta, 25. 02. 2026 16.49 pred 17 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.H.
Viktor Orban

Madžarski premier Orban je sporočil, da je ukazal vojaško zaščito kritične energetske infrastrukture. Ta je po njegovih besedah ogrožena zaradi možnosti ukrajinskih napadov. Odnosi med Madžarsko in Ukrajino so se v zadnjih tednih dodatno zaostrili zaradi ukrajinske blokade naftovoda Družba, po katerem na Madžarsko in Slovaško prihaja surova ruska nafta.

Viktor Orban je za danes sklical sejo obrambnega sveta, na kateri so razpravljali o ukrajinski naftni blokadi. Po seji je madžarski premier na Facebooku objavil posnetek, v katerem je sporočil, da je napotil vojsko za varovanje kritične energetske infrastrukture.

Dodal je, da prek naftovoda Družba na Madžarsko že od 27. januarja ne priteka nafta. "Podatki jasno kažejo, da ta blokada brez primere ni posledica tehničnih, temveč političnih razlogov, pri čemer ukrajinska vlada izkorišča naftno blokado za pritisk na Madžarsko in Slovaško," je dejal Orban.

Preberi še Konec dobave elektrike Ukrajini? Ne, če omogoči pretok ruske nafte

Madžarski premier je izjavil še, da poročila nacionalnih varnostnih služb kažejo, da Ukrajina pripravlja dodatne ukrepe za motnje madžarskega energetskega sistema, poroča Hungary Today.

"Zato sem odredil okrepitev zaščite kritične energetske infrastrukture. To pomeni, da bomo napotili vojake in potrebno opremo za odvračanje napadov v bližini ključnih energetskih objektov. Policija bo s povečanimi silami patruljirala po območjih okoli določenih elektrarn, distribucijskih postaj in nadzornih centrov. V okrožju Szabolcs-Szatmár-Bereg sem odredil prepoved letenja dronov," je naštel premier.

"Madžarske se ne da izsiljevati," je poudaril Orban.

Napotitev vojske tako še dodatno zaostruje spor z Ukrajino zaradi motenj v plinovodu Družba. Tako Madžarska kot Slovaška sta Kijev obtožili dolgotrajnih motenj v oskrbi svojih rafinerij. Medtem pa Kijev trdi, da je rusko brezpilotno letalo zadelo opremo naftovoda na zahodu Ukrajine, kar naj bi povzročilo izpad električne energije. Toda Orban trdi, da je blokada posledica politične odločitve Kijeva.

orban vojska energetska infrastruktura ukrajina madžarska

Leto 2025 najbolj smrtonosno za novinarje

Enostaven krvni test pokazatelj tveganja za smrt?

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luigi Taveri II.
25. 02. 2026 18.11
Ukrajinci niso samo neonacisti
Odgovori
0 0
Z O V SVO
25. 02. 2026 18.10
Pravilno...
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Najlepša grška imena, ki očarajo na prvi pogled
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
zadovoljna
Portal
Dino iz Kmetije pristal na urgenci
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
To so hit kavbojke letošnjega leta
To so hit kavbojke letošnjega leta
vizita
Portal
Zdravniki opozarjajo: To vsak dan počne 90 % ljudi – in nevede uničujejo svoje telo
Ženska 23-kilogramski tumor na jajčniku zamenjala za simptome PCOS
Ženska 23-kilogramski tumor na jajčniku zamenjala za simptome PCOS
Zakaj se pojavijo prebavne težave po obroku
Zakaj se pojavijo prebavne težave po obroku
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
cekin
Portal
Odkrijte, zakaj je Elafonisi pravi raj na zemlji
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
Mobing na delovnem mestu: skriti stroški, ki jih plačujejo zaposleni in podjetja
Mobing na delovnem mestu: skriti stroški, ki jih plačujejo zaposleni in podjetja
moskisvet
Portal
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Tako je ikonični smučarski skakalec videti danes
Tako je ikonični smučarski skakalec videti danes
dominvrt
Portal
ZOO Ljubljana: To je Togo
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
Uprava za veterinarstvo opozarja: pojavila se je bolezen Aujeszkega
Uprava za veterinarstvo opozarja: pojavila se je bolezen Aujeszkega
okusno
Portal
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Okusno kosilo v manj kot pol ure
Okusno kosilo v manj kot pol ure
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543