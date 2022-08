Orban z Milanovićem večerjal na Peklenskih otokih

Orban: Če nam ne bi vzeli morja, bi imeli pristanišče

Hrvaški mediji so ob tem spomnili, da je Orban pred nekaj meseci podal še eno škandalozno izjavo o hrvaškem ozemlju. Orban je namreč dejal, da Madžarska ne bi imela težav z embargom na uvoz ruske nafte, če ji ne bi bil odvzet dostop do morja. Nato je izrekel stavek, ki namiguje na to, da so Madžarski vzeli hrvaško morje. "Če nam ne bi vzeli morja, bi imeli pristanišče," je dejal Orban.