Orban z novim skrajno desnim političnim zavezništvom v EU

Orban, nekdanji češki premier Andrej Babiš in vodja FPÖ Herberth Kickl so napovedali novo politično stranko. Po besedah Kickla napoved pomeni "novo obdobje evropske politike", napovedal pa je tudi, da se bodo njihovemu "domoljubnemu" zavezništvu pridružile še druge stranke.

"Raje bomo prednost dajali nacionalni suverenosti pred federalizmom, svobodi pred ukazi in miru pred vojno," je dodal Babiš. Vse tri stranke so na evropskih volitvah v začetku tega meseca zasedle prvo mesto v svojih državah in pridobile precejšnje število sedežev v Evropskem parlamentu, saj se je podpora desnice v celotni Evropi zelo povečala, piše Politico.