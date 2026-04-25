Tujina

Orban zapušča parlament

Budimpešta, 25. 04. 2026 20.37 pred 25 minutami 2 min branja 11

Avtor:
N.Š.
Viktor Orban

Potem ko je dolgoletni madžarski premier Viktor Orban doživel politični poraz, je napovedal pomemben politični korak: umik iz parlamenta. Novico je razkril po seji vodstva njegove stranke Fidesz, kasneje pa jo potrdil tudi na družbenih omrežjih.

Orban je sporočil, da bo odstopil od svojega poslanskega mandata, ki ga je osvojil kot nosilec liste Fidesz–KDNP. Po njegovih besedah mandat "v resnici pripada stranki", zato ga vrača, saj meni, da ga v parlamentu trenutno ne potrebujejo.

Kot je pojasnil, se želi v prihodnje osredotočiti na reorganizacijo t. i. "madžarske nacionalne strani", poroča focus.de. V praksi to pomeni, da namerava iz ozadja voditi temeljito prestrukturiranje političnega prostora, pri čemer želi ohraniti vpliv znotraj stranke.

Viktor Orban
Viktor Orban
FOTO: AP

Kljub umiku iz parlamenta Orbán ne odhaja iz politike. Nasprotno – napovedal je, da želi ostati predsednik Fidesza, če mu bo strankarski kongres junija znova izkazal zaupanje. Prav ta kongres bo ključen za prihodnjo smer stranke. Že prihodnji teden naj bi se sestal tudi strankarski svet, kar kaže na intenzivne priprave na reorganizacijo.

V prvih odzivih poznavalci menijo, da gre za premišljeno taktiko. Takšna poteza bi mu lahko omogočila več manevrskega prostora, brez neposredne parlamentarne odgovornosti, hkrati pa bi ohranil nadzor nad ključnimi procesi v stranki.

Dodatno pozornost vzbujajo informacije madžarskega preiskovalnega novinarja Szabolcsa Panyija, ki poroča, da Orban razmišlja o daljšem poletnem obisku v ZDA. Tam že živita njegova hči in zet. Po njegovih navedbah bi lahko bil namen obiska tudi izogibanje morebitnim pravnim postopkom, čeprav za to ni uradnih potrditev. Gre za neuradne informacije, ki jih oblasti niso komentirale.

orban madžarska

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

kryptix
25. 04. 2026 21.07
Kot naši podijo Janšo iz politike ampak bo potem samo stric iz ozadja in levim spet nebo všeč
Odgovori
jank
25. 04. 2026 21.04
Bo imel več časa za sodne obravnave. Tip mora po najkrajši poti v zapor, kriminala ima do lune in nazaj.
Odgovori
Rožle Patriot
25. 04. 2026 20.58
Kaj čaka Holobist ?? ... Naj se zgleduje po Orbanu .. !!!
Odgovori
dron
25. 04. 2026 21.03
Poslovi se s šefom, kajti caka ga dolgotrajno pobiranje žajfe 🤣😂🙈
Odgovori
Rožle Patriot
25. 04. 2026 21.08
Jah, mar ni tvoj šef Gen-i - Jaran 15% ... rad podtikaš svoje žajfe ... ccc
Odgovori
Vinko ERRRR
25. 04. 2026 21.09
A ni tvoj foter frend z Vikijem? Ga je odj....l, kdo bo zdaj finaniral Neverjetno TV, pa Urbanijo in druščino🙈🙉
Odgovori
fljfo
25. 04. 2026 20.57
Zdaj gre k gospodarju v Kremelj v zaslužen pokoj...
Odgovori
Kranjski domoljub
25. 04. 2026 20.54
Skratka postal bo stric iz ozadja. Novi premier pa je njegova desna roka.
Odgovori
dark Cat
25. 04. 2026 20.50
Gorivo se bo v torek podrazu..to napiste
Odgovori
Greznica
25. 04. 2026 20.49
Naj ga Jufka Ištvan posnema
Odgovori
96bimBo
25. 04. 2026 20.46
Janša naj se zgleduje.
Odgovori
