Orban zapušča parlament

Kot je pojasnil, se želi v prihodnje osredotočiti na reorganizacijo t. i. "madžarske nacionalne strani", poroča focus.de. V praksi to pomeni, da namerava iz ozadja voditi temeljito prestrukturiranje političnega prostora, pri čemer želi ohraniti vpliv znotraj stranke.

Orban je sporočil, da bo odstopil od svojega poslanskega mandata, ki ga je osvojil kot nosilec liste Fidesz–KDNP. Po njegovih besedah mandat "v resnici pripada stranki", zato ga vrača, saj meni, da ga v parlamentu trenutno ne potrebujejo.

Kljub umiku iz parlamenta Orbán ne odhaja iz politike. Nasprotno – napovedal je, da želi ostati predsednik Fidesza, če mu bo strankarski kongres junija znova izkazal zaupanje. Prav ta kongres bo ključen za prihodnjo smer stranke. Že prihodnji teden naj bi se sestal tudi strankarski svet, kar kaže na intenzivne priprave na reorganizacijo.

V prvih odzivih poznavalci menijo, da gre za premišljeno taktiko. Takšna poteza bi mu lahko omogočila več manevrskega prostora, brez neposredne parlamentarne odgovornosti, hkrati pa bi ohranil nadzor nad ključnimi procesi v stranki.

Dodatno pozornost vzbujajo informacije madžarskega preiskovalnega novinarja Szabolcsa Panyija, ki poroča, da Orban razmišlja o daljšem poletnem obisku v ZDA. Tam že živita njegova hči in zet. Po njegovih navedbah bi lahko bil namen obiska tudi izogibanje morebitnim pravnim postopkom, čeprav za to ni uradnih potrditev. Gre za neuradne informacije, ki jih oblasti niso komentirale.