Orbana ni več, Fico prevzema vlogo Putinovega najtesnejšega zaveznika v EU

V dokumentu, ki ga je pridobil Politico in ga je pripravil ruski minister za znanost in visoko šolstvo Valerij Falkov, piše, da se je slovaški zunanji minister Juraj Blanár med videoklicem 20. avgusta strinjal s sklicem zasedanja rusko-slovaške medvladne komisije v Moskvi. Slovaški premier Robert Fico je povedal, da je srečanje predvideno za 25. november. Medvladna komisija (IGC), ki pokriva gospodarsko ter znanstveno in tehnično sodelovanje, je neaktivna od ruske obsežne invazije na Ukrajino februarja 2022. Zadnje, 21. zasedanje komisije je potekalo 12. novembra 2021 v Bratislavi. A do sedaj neaktiven forum se očitno spreminja v aktivnega s Slovaško v glavni vlogi. Srečanje bo sicer potekalo v času, ko ima Moskva več priložnosti za ponovno uveljavitev na drugih mednarodnih prizoriščih.

Fico in Putin FOTO: AP

ZDA so denimo Vladimirja Putina povabile na decembrski vrh skupine G20 v Miamiju, Mednarodni olimpijski komite pa je začasno odpravil suspenz Ruskega olimpijskega komiteja in športne organizacije pozval, naj omilijo omejitve za ruske športnike. Kasneje je Svetovna lokostrelska zveza odpravila omejitve za ruske športnike in funkcionarje, predsednik Mednarodne nogometne zveze (FIFA) Gianni Infantino pa je prav tako pozval k ponovni vključitvi Rusije v mednarodni nogomet. Domnevni dnevni red medvladne komisije ostaja neznan. Presegal naj bi področje energetike, preučevali naj bi možnost ustanovitve delovnih skupin za kulturo, turizem, kmetijstvo in varstvo okolja ter razpravljali o statusu Ruskega centra za znanost in kulturo v Bratislavi. Prizadevanja za ponovno krepitev odnosov med Slovaško in Rusijo sledijo Ficovemu obisku Moskve 9. maja, ko se je med slovesnostmi ob dnevu zmage srečal s Putinom. Slednji je izgubil še madžarskega zaveznika, ki je bil eden njegovih najtesnejših partnerjev. Še nekaj mesecev pred volilnim porazom proti Petru Magyarju je Orban ponovno obudil delovanje rusko-madžarske medvladne komisije za gospodarsko sodelovanje. Magyarjeva vlada za POLITICO sicer ni potrdila, ali bo komisija prihodnje leto nadaljevala delo.

Rusija na pomoč Slovaški