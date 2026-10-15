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Orbana ni več, Fico prevzema vlogo Putinovega najtesnejšega zaveznika v EU

Bratislava/Moskva, 15. 10. 2026 10.36 pred 29 minutami 3 min branja 1

Avtor:
N.V.
Robert Fico in Vladimir Putin

Z odhodom Viktorja Orbana je ruski predsednik izgubil enega svojih večjih zaveznikov. A hitro se je pojavil novi. Slovaški premier Robert Fico, ki že pripravlja forum za sodelovanje z Moskvo. Med osrednjimi temami prvega tovrstnega srečanja po petih letih bodo ruske dobave plina in nafte, jedrsko gorivo ter obravnava ruskih športnikov.

V dokumentu, ki ga je pridobil Politico in ga je pripravil ruski minister za znanost in visoko šolstvo Valerij Falkov, piše, da se je slovaški zunanji minister Juraj Blanár med videoklicem 20. avgusta strinjal s sklicem zasedanja rusko-slovaške medvladne komisije v Moskvi.

Slovaški premier Robert Fico je povedal, da je srečanje predvideno za 25. november. 

Medvladna komisija (IGC), ki pokriva gospodarsko ter znanstveno in tehnično sodelovanje, je neaktivna od ruske obsežne invazije na Ukrajino februarja 2022. Zadnje, 21. zasedanje komisije je potekalo 12. novembra 2021 v Bratislavi.

A do sedaj neaktiven forum se očitno spreminja v aktivnega s Slovaško v glavni vlogi. Srečanje bo sicer potekalo v času, ko ima Moskva več priložnosti za ponovno uveljavitev na drugih mednarodnih prizoriščih. 

Fico in Putin
Fico in Putin
FOTO: AP

ZDA so denimo Vladimirja Putina povabile na decembrski vrh skupine G20 v Miamiju, Mednarodni olimpijski komite pa je začasno odpravil suspenz Ruskega olimpijskega komiteja in športne organizacije pozval, naj omilijo omejitve za ruske športnike. Kasneje je Svetovna lokostrelska zveza odpravila omejitve za ruske športnike in funkcionarje, predsednik Mednarodne nogometne zveze (FIFA) Gianni Infantino pa je prav tako pozval k ponovni vključitvi Rusije v mednarodni nogomet.

Domnevni dnevni red medvladne komisije ostaja neznan. Presegal naj bi področje energetike, preučevali naj bi možnost ustanovitve delovnih skupin za kulturo, turizem, kmetijstvo in varstvo okolja ter razpravljali o statusu Ruskega centra za znanost in kulturo v Bratislavi.

Prizadevanja za ponovno krepitev odnosov med Slovaško in Rusijo sledijo Ficovemu obisku Moskve 9. maja, ko se je med slovesnostmi ob dnevu zmage srečal s Putinom. Slednji je izgubil še madžarskega zaveznika, ki je bil eden njegovih najtesnejših partnerjev.

Še nekaj mesecev pred volilnim porazom proti Petru Magyarju je Orban ponovno obudil delovanje rusko-madžarske medvladne komisije za gospodarsko sodelovanje. Magyarjeva vlada za POLITICO sicer ni potrdila, ali bo komisija prihodnje leto nadaljevala delo.

Rusija na pomoč Slovaški

Blanár je med videoklicem avgusta izrazil nasprotovanje Slovaške postopnemu opuščanju uvoza ruskega plina v EU in predlagal, da bi o dobavah razpravljali na srečanju v Moskvi, izhaja iz dokumenta, ki ga POLITICO ni mogel neodvisno preveriti, vendar ima značilnosti pristnega dokumenta ruskega ministra. Slovaški predstavniki so poudarili tudi pomen nadaljnjih dobav ruske nafte po naftovodu Družba in pozdravili redne dobave jedrskega goriva za slovaške elektrarne, navaja dokument.

Slovaška je namreč še vedno močno odvisna od ruske nafte in plina, Fico pa trdi, da bi prekinitev uvoza zvišala stroške. Ko sta se voditelja 9. maja srečala v Moskvi, je Putin dejal, da bo Rusija storila vse, kar je v njeni moči, da bi zadovoljila energetske potrebe Slovaške.

Ta pristop spominja na nedavna prizadevanja Moskve za poglobitev odnosov z Madžarsko pod vodstvom Orbana. Budimpešta in Moskva sta decembra sklenili dogovor o 12-točkovnem načrtu za širitev sodelovanja na področjih, kot so energetika, trgovina in kultura. Načrt sta po pogovorih v Moskvi podpisala takratni madžarski zunanji minister Péter Szijjártó in ruski minister za zdravje Mihail Muraško. Slovaški dokument kaže na podobno široko zastavljene ambicije.

Prizadevanja Kremlja za zbliževanje s Ficem kažejo, kako lahko Moskva z energetskimi povezavami posamezne članice EU oddalji od enotnega stališča glede Ukrajine. 

Putin je podobno ponudbo predstavil tudi Američanom. Po pogovoru z ruskim voditeljem je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da bo Rusija dobavljala dizelsko gorivo ameriškemu in svetovnemu trgu, da bi znižala cene goriva. Dogovor bi Moskvi prinesel prihodke, hkrati pa oslabil prizadevanja za ohranitev enotne fronte proti Kremlju.

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slovaška robert fico medvladna komisija rusija

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