Orbana uvrstili na seznam 'sovražnikov svobode medijev'

Madžarskega premierja Viktorja Orbana je mednarodna neprofitna in nevladna organizacija, katere cilj je zaščititi pravico do svobode obveščanja, uvrstila na seznam največjih "sovražnikov svobode medijev" na svetu. S tem se je med "sovražniki svobode medijev" prvič znašel šef vlade države EU, so sporočili iz novinarske organizacije v Berlinu.

Odkar je Orban s svojo stranko Fidesz leta 2010 prišel na oblast, si je postopoma začel podrejati medijsko krajino, so prepričani v organizaciji. Javne radiotelevizije so bile centralizirane v državnem holdingu MTVA. Regionalni mediji so vse od leta 2017 v rokah Orbanu naklonjenih podjetnikov, pomembni neodvisni mediji pa so bili primorani prenehati delovati.