Orbanova hčerka pripeljala vplivneže, 8-milijonski izlet plačali davkoplačevalci

Maja 2024 je Budimpešto obiskalo več tujih vplivnežev, njihov obisk pa je organizirala Madžarska turistična organizacija. Ta je takrat zatrjevala, da je kampanja madžarske davkoplačevalce stala približno 1,5 milijarde forintov oz. nekaj več kot štiri milijone evrov.
A novi dokumenti, ki jih je z zahtevo za dostop do informacij javnega značaja pridobil madžarski portal 444.hu, kažejo, da je bil strošek bistveno višji, in sicer tri milijarde forintov oz. okoli osem milijonov evrov.
Kot poroča portal, je tridnevni dogodek zasnovala Rahel Orban, hčerka takratnega madžarskega premierja Viktorja Orbana. Cilj kampanje je bil promovirati Budimpešto med mladimi, povabljeni vplivneži pa so na družbenih omrežjih objavljali vsebine o mestu.
Vplivneži so med obiskom bivali v luksuznem hotelu, se udeleževali ekskluzivnih zabav in jedli v priznanih restavracijah.
Čeprav seznam povabljenih ni bil javno objavljen, se je izleta, sodeč po objavah na družbenih omrežjih, udeležilo več znanih imen, med drugim David Dobrik, youtuber slovaškega rodu, ki ima več deset milijonov sledilcev, britanski boksar in zvezda resničnostnih šovov Tommy Fury, pa vplivnica Olivia Palermo.
Za organizacijo kampanje, izbiro vplivnežev in komuniciranje je Madžarska turistična organizacija najela podjetji New Land Media in Media Dynamics, ki sta v lasti podjetnika Gyule Balasyja. Po poročanju portala 444.hu so njegova podjetja že več let med pomembnejšimi prejemniki državnih sredstev.
Državni sekretar Janos Fonagy je takrat trdil, da je bil obisk vplivnežev v nacionalnem interesu države, saj da spodbuja turizem, ki zagotavlja "preživetje sto tisočim družinam".
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