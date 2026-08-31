Orbanova hčerka pripeljala vplivneže, 8-milijonski izlet plačali davkoplačevalci

Maja 2024 je Budimpešto obiskalo več tujih vplivnežev, njihov obisk pa je organizirala Madžarska turistična organizacija. Ta je takrat zatrjevala, da je kampanja madžarske davkoplačevalce stala približno 1,5 milijarde forintov oz. nekaj več kot štiri milijone evrov.

A novi dokumenti, ki jih je z zahtevo za dostop do informacij javnega značaja pridobil madžarski portal 444.hu, kažejo, da je bil strošek bistveno višji, in sicer tri milijarde forintov oz. okoli osem milijonov evrov.

Kot poroča portal, je tridnevni dogodek zasnovala Rahel Orban, hčerka takratnega madžarskega premierja Viktorja Orbana. Cilj kampanje je bil promovirati Budimpešto med mladimi, povabljeni vplivneži pa so na družbenih omrežjih objavljali vsebine o mestu.