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Orbanova hčerka pripeljala vplivneže, 8-milijonski izlet plačali davkoplačevalci

Budimpešta, 31. 08. 2026 17.33 pred 57 minutami 2 min branja 7

Avtor:
M.S.
Rahel Orban

Madžarska turistična organizacija je pred dobrima dvema letoma organizirala ekskluzivni tridnevni izlet za tuje vplivneže, ki ga je zasnovala hčerka nekdanjega madžarskega premierja Viktorja Orbana. Čeprav so sprva trdili, da je dogodek madžarske davkoplačevalce stal okoli štiri milijone evrov, novi dokumenti zdaj razkrivajo, da so bili stroški bistveno višji – osem milijonov evrov.

Maja 2024 je Budimpešto obiskalo več tujih vplivnežev, njihov obisk pa je organizirala Madžarska turistična organizacija. Ta je takrat zatrjevala, da je kampanja madžarske davkoplačevalce stala približno 1,5 milijarde forintov oz. nekaj več kot štiri milijone evrov.

A novi dokumenti, ki jih je z zahtevo za dostop do informacij javnega značaja pridobil madžarski portal 444.hu, kažejo, da je bil strošek bistveno višji, in sicer tri milijarde forintov oz. okoli osem milijonov evrov.

Kot poroča portal, je tridnevni dogodek zasnovala Rahel Orban, hčerka takratnega madžarskega premierja Viktorja Orbana. Cilj kampanje je bil promovirati Budimpešto med mladimi, povabljeni vplivneži pa so na družbenih omrežjih objavljali vsebine o mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vplivneži so med obiskom bivali v luksuznem hotelu, se udeleževali ekskluzivnih zabav in jedli v priznanih restavracijah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav seznam povabljenih ni bil javno objavljen, se je izleta, sodeč po objavah na družbenih omrežjih, udeležilo več znanih imen, med drugim David Dobrik, youtuber slovaškega rodu, ki ima več deset milijonov sledilcev, britanski boksar in zvezda resničnostnih šovov Tommy Fury, pa vplivnica Olivia Palermo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za organizacijo kampanje, izbiro vplivnežev in komuniciranje je Madžarska turistična organizacija najela podjetji New Land Media in Media Dynamics, ki sta v lasti podjetnika Gyule Balasyja. Po poročanju portala 444.hu so njegova podjetja že več let med pomembnejšimi prejemniki državnih sredstev.

Državni sekretar Janos Fonagy je takrat trdil, da je bil obisk vplivnežev v nacionalnem interesu države, saj da spodbuja turizem, ki zagotavlja "preživetje sto tisočim družinam".

rahel orban viktor orban madžarska

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KOMENTARJI7

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biggie33
31. 08. 2026 18.32
Za Litijsko je že kdo v čuzi?
Odgovori
0 0
graf
31. 08. 2026 18.30
lahko je zapravljat tuj denar ...
Odgovori
0 0
Andres
31. 08. 2026 18.28
Le zakaj se ta druzina tako razume z JJ?
Odgovori
+2
2 0
Andres
31. 08. 2026 18.27
To je gospa, ki je na Hrvaskem na pocivaliscu odvrgla otrosko plenico na tla, poleg kante za smeti, potem, ko je v avtu previla otroka. Tako vzgojena gospa. Sicer ji je pa Orban placal studij na eni izmed najdrazjih elitnih privatnih univerz v Svici. Nevzgojenemu in nadutemu nobena sola ne pomaga.
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+3
3 0
Digitron
31. 08. 2026 18.25
Denar je potrošen na Madžarskem. DDV in davek od dobička je ostal Madžarski, delo so imeli Madžarski gostinci. Ni vse samo negativno, razen če ni šlo kaj komu v žep.
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+0
2 2
Vrhovni poveljnik
31. 08. 2026 18.04
Orbanizem = janšizem = trumpizem. Laž je njihovo bistvo.
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+5
9 4
taft007
31. 08. 2026 18.02
Ja madžari pa so res pošteni takoj vrnejo denarnico. V enem tednu jim je uspelo me 2x okrasti na koncu so mi pa njihovi policisti ukrali pasport.
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+2
3 1
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