4,8 milijarde forintov oz. 13,06 milijona evrov javnih sredstev. Toliko je med letoma 2015 in 2025 za svoja potovanja porabil nekdanji madžarski premier Viktor Orbán, razkriva medijska hiša 444.hu, ki je podatke pridobila po sodnem postopku, ki je trajal več kot leto dni. Madžarsko ministrstvo za zunanje zadeve je sprva zavrnilo razkritje podatkov, zato je medijska hiša vložila tožbo.

Viktor Orban na vrhu Nata FOTO: AP

Dokumenti razkrivajo še, da je ministrstvo v omenjenem desetletnem obdobju sofinanciralo 327 potovanj. Znesek, ki so ga odkrili, ne zajema le letalskih vozovnic in stroškov, povezanih s poleti, temveč tudi nastanitve, prehrano, dnevnice, najem vozil in stroške uradnih pogostitev. Vanj pa sicer niso vključeni operativni stroški vojaških letal tipa Falcon, kar pomeni, da so bili dejanski izdatki države verjetno še višji, piše medij.

Kam je potoval najpogosteje in kje je zapravil največ?

Med najdražjimi so bili obiski azijskih držav, pogajanja v Združenih državah Amerike in potovanja na svetovno prvenstvo v nogometu v Katarju. Pet obiskov v Združenih državah Amerike je stalo 380 milijonov forintov (1,04 milijona evrov). Obisk Združenih držav Amerike leta 2024, ko se je Orbán srečal s takrat še nekdanjim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, je stal 127 milijonov forintov (slabih 350 tisoč evrov), potovanje na Kitajsko leta 2023 pa 106,5 milijona forintov (okoli 290 tisoč evrov). Potovanja v povezavi z nogometnim prvenstvom leta 2022 so medtem stala 131,9 milijona forintov (slabih 360 tisoč evrov) – kar 126 milijonov forintov (343 tisoč evrov) so takrat namenili za nastanitve. Najpogostejša destinacija je bil sicer Bruselj, ki ga je nekdanji madžarski premier obiskal 74-krat. Skupni stroški so tu znašali 550 milijonov forintov oz. okoli 1,5 milijona evrov, najdražje potovanje pa je bil obisk Vietnama in Singapurja leta 2017, ki je stal 180,4 milijona forintov (slabega pol milijona evrov).

Vse višji stroški nastanitev

Potovanje v Argentino leta 2023 je stalo 159 milijonov forintov (dobrih 433 tisoč evrov), od česar je bilo 73 milijonov (slabih 200 tisoč evrov) porabljenih za hotele. V eni od restavracij je bil za delegacijo poravnan račun v višini 1,27 milijona forintov (slabih 3500 evrov), dodana pa je bila še napitnina v znesku 145.000 forintov (slabih 400 evrov).