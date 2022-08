Orbanu se je na Hrvaškem pokvaril gumenjak

O Orbanovem obisku so javnost prvi seznanili lastniki gostilne Gajeta v Milni na otoku Brač prek družbenega omrežja Instagram, na katerem so objavili fotografijo z madžarskim premierjem.

Orbana je nato na Visu fotografiral še nekdanji sodelavec Slobodne Dalmacije Boris Vrkić. "Pokvaril se mu je gumenjak, zato sem njega, ženo in varnostnika zapeljal do obale. Bili so dobro razpoloženi," je za časnik povedal Vrkić.

Orban je julija 2020 svojim sodržavljanom svetoval, naj več letujejo na Balatonu, manj pa na Jadranu. Sam se je nato še isto leto odpravil na dopust na Mljet.

Hrvaško morje je nazadnje spet omenil pred tremi meseci, ko je izjavil, da njegova država ne bi imela problemov z embargom na uvoz ruske nafte, če ji ne bi odvzeli morja. Pri tem je očitno mislil na hrvaško obalo, katere deli so nekoč pripadali Madžarski.

Na njegovo izjavo se je takrat takoj odzvalo hrvaško ministrstvo za zunanje zadeve. Sporočili so, da Hrvaška ostro obsoja izjavo madžarskega premierja in vse ozemeljske težnje do sosednjih suverenih držav, ter opozorili, da takšne izjave po nepotrebnem rušijo dobrososedske odnose.