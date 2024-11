'Ognjene strele', ki so padle skozi odprto nebo

Nad Dniprom se je v četrtek zgodaj zjutraj odprlo nebo in na območje tovarne Južmaš je priletelo več 'snopov' bojnih glav. Ukrajinsko vojno letalstvo je sporočilo, da je Rusija uporabila medcelinske balistične rakete s konvencionalno bojno glavo. Toda kasneje se je izkazalo, da gre za novo orožje, in sicer hipersonično balistično raketo srednjega dosega Orešnik, kot je v javnem nagovoru razkril ruski predsednik Vladimir Putin .

Raketa je bila izstreljena iz območja mesta Astrahan ob Kaspijskem jezeru na jugozahodu Rusije. Do svojega cilja, približno 1000 kilometrov oddaljenega Dnipra v Ukrajini, je potrebovala dobrih sedem minut. Z drugimi besedami, potovala naj bi z desetkratno hitrostjo zvoka, približno 12.300 kilometrov na uro, oz. 3,4 kilometra na sekundo. Njen doseg naj bi bil okrog 5000 kilometrov. Putin trdi, da je obstoječi zahodni protiraketni sistemi niso sposobni prestreči. V Dnipru ima sicer glavni štab 138. protiletalska brigada, opremljena s sistemi Patriot in S-300, vendar je bila, kot kaže, nemočna pri prestrezanju novega orožja.

Kaj vemo o omenjeni hipersonični balistični raketi srednjega dosega? Putin je dejal, da je šlo za eksperimentalno uporabo rakete. Rusija je po poročanju zahodnih časnikov, ki se sklicujejo na Pentagon, Združene države Amerike preko komunikacijskih kanalov 30 minut pred napadom obvestila, da bo uporabila novo orožje. Da se nekaj pripravlja, so na zahodu slutili že dan ali dva prej, ko so začasno začeli zapirati svoja veleposlaništva v Kijevu.

Prednost nove ruske rakete je tudi v tem, da ob vstopu v atmosfero njen bojni tovor razpade v več bojnih glav. Območje Južmaša je, glede na posnetke, zadelo šest snopov bojnih glav, ki so prileteli z veliko hitrostjo. Raketa lahko nosi tako jedrsko kot konvencionalno bojno glavo oz. glave. Zaenkrat ni jasno, kako velik je njen skupni bojni tovor. Po dostopnih podatkih pa gre za koncept MIRV, kjer je vsako od bojnih glav mogoče usmeriti v drugo tarčo. Različice koncepta naj bi bile na voljo skoraj vsem jedrskim silam, morda z izjemo Pakistana in Severne Koreje.

Po pisanju CNN naj bi Rusija na zalogi trenutno imela nekaj tovrstnih eksperimentalnih različic rakete. Strokovnjak za raketno tehnologijo Pavel Podvig je dejal, da je Ukrajina doslej prestala številne ruske napade, vključno z bombami, ki imajo precej večjo eksplozivno glavo. Pri tem je imel v mislih modificirane težke 'drsne' bombe FAB-1500 in FAB-3000, ki so opremljene s sistemom za usmerjane UMPK, ki jih je prav tako težko sestreliti.

"Resnično smo pred nečim brez primere, čeprav gre prej za politično kot vojaško dejanje. Razmerje stroškovne učinkovitosti napada je nič," je za France 24 dejala Heloise Fayet, raziskovalka na Francoskem inštitutu za mednarodne odnose (IFRI). "Ta sprememba obsega napada je pomembna," je dejala in dodala, da je to prva ruska uporaba na bojišču rakete z dosegom, večjim od 2000 kilometrov. Toda uporaba te rakete po njenem mnenju ne bo bistveno spremenila situacije na operativni ravni. "Teh je očitno zelo malo in so drage."

Za Nicka Browna iz britanske obrambne analitične organizacije Janes, "gre v resnici za pošiljanje eskalacijskega sporočila ali opozorila, ki pa da predstavlja "drago in za Rusijo potencialno nevarno rožljanje". Zahodni strokovnjaki menijo, da je Rusija z napadom želela ustrahovati Ukrajino in njene podpornike.