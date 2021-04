Organizacija za človekove pravice Izrael obtožila apartheida

V 213-stranskem poročilu zagovorniška skupina HRW s sedežem v ZDA opisuje, da je bil izraz "apartheid" glede Izraela in okupiranih palestinskih ozemelj na splošno uporabljen v "opisnem ali primerjalnem" smislu ter kot opozorilo, kaj bi se lahko zgodilo, če bodo vztrajali pri trenutnem odnosu do Palestincev.

Kljub temu je v poročilu zapisano, da je bil po desetletjih opozoril prag zločina proti človeštvu presežen. "Izraelska vlada je pokazala, da želi ohraniti prevlado judovskih Izraelcev nad Palestinci v Izraelu in na okupiranem palestinskem ozemlju," piše v poročilu.

"Ta namen je povezan s sistematičnim zatiranjem Palestincev in nečloveškimi dejanji, storjenimi nad njimi. Ko se ti trije elementi zgodijo skupaj, dobimo zločin apartheida," je še zapisano.

"Gre za izmišljotino"

Izraelsko ministrstvo za zunanje zadeve je poročilo označilo za"izmišljotino"in dejalo, da so trditve v njem "nesmiselne in lažne". "Znano je, da ima Human Rights Watch dolgoletno protiizraelsko agendo in si že leta prizadeva spodbujati bojkot Izraela. To poročilo je še en del njihove kampanje brez dejstev ali resničnih podatkov s terena,"so v izjavi zapisali na ministrstvu.

Organizacija HRW je dejala, da naj bi poročilo primerjalo izraelsko zakonodajo in vladno politiko s pravnimi standardi, ki urejajo zločine apartheida in preganjanja Palestincev.

Poročilo je izšlo tri mesece po podobni objavi izraelske organizacije za človekove pravice B'Tselem. Tudi ta organizacija je Izrael obtožila, da uveljavlja "režim apartheida". V poročilu so trdili, da se je tradicionalni pogled na Izrael kot na demokracijo, ki živi v sožitju z začasno izraelsko okupacijo ozemlja "približno petih milijonov Palestincev, ločil od resničnosti".

Pred nekaj tedni je tudi Mednarodno kazensko sodišče v Haagu objavilo, da nadaljuje preiskavo vojnih zločinov Izraela, med drugim s poudarkom na izraelskih poselitvah na Zahodnem bregu.