Organizacije za človekove pravice tožijo Trumpa zaradi sankcij proti ICC

Administracija Donalda Trumpa, ki zavrača pristojnost Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), je lani uvedla sankcije proti več sodnikom in tožilcem sodišča s sedežem v Haagu, predvsem zaradi preiskav proti Izraelu, ključnemu zavezniku ZDA. ICC je pred dvema letoma izdal nalog za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Sankcije vključujejo prepoved vstopa v ZDA in blokado finančnih transakcij v državi.
Štiri organizacije, med njimi Human Rights Watch (HRW), so v tožbi, vloženi v New Yorku, navedle, da bi bilo treba sankcije odpraviti, ker med drugim kršijo pravico do svobode izražanja, ki jo varuje prvi amandma k ameriški ustavi, poroča AFP.
"To je nezakonita zloraba oblasti, ki predstavlja neposreden napad na pravno državo, neodvisnost sodnikov, tožilcev in odvetnikov, na temeljna načela, na katerih temelji mednarodni pravni red, in načelo enakega dostopa do sodnega varstva," je navedeno v tožbi, ki so jo ob HRW vložili Odbor ameriških prijateljev, Center za ustavne pravice in Inštitut za odprto družbo.
V tožbi še piše, da ukrepi "povzročajo resno škodo zmožnosti privedbe pred sodišče storilcev genocida, vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti".
Poleg Trumpa so v tožbi navedeni še ameriški državni sekretar Marco Rubio, minister za finance Scott Bessent, državni tožilec Todd Blanche in Bradley Smith, direktor Urada za nadzor tujega premoženja.
Trump je februarja lani podpisal izvršni ukaz o sankcijah proti vsem uradnikom ICC, ki preiskujejo, aretirajo, pridržijo ali sodno preganjajo Američane in zaveznike iz držav, ki niso članice Rimskega statuta o ustanovitvi ICC. Usmerjene se proti osmim sodnikom, trem tožilcem, strokovnjaku ZN in trem organizacijam za človekove pravice. Med sankcioniranimi je tudi slovenska sodnica na ICC Beti Hohler.
Številni omejevalni ukrepi so bili po poročanju AFP neposredno povezani z nalogom za prijetje, ki ga je ICC zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu, zagrešenih v Gazi, leta 2024 izdal za Netanjahuja.
Ob Netanjahuju je ICC nalog za prijetje sicer izdal tudi za nekdanjega izraelskega obrambnega ministra Joava Galanta in palestinskega poveljnika Mohameda Deifa.
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