Organizacije za človekove pravice tožijo Trumpa zaradi sankcij proti ICC

Administracija Donalda Trumpa, ki zavrača pristojnost Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), je lani uvedla sankcije proti več sodnikom in tožilcem sodišča s sedežem v Haagu, predvsem zaradi preiskav proti Izraelu, ključnemu zavezniku ZDA. ICC je pred dvema letoma izdal nalog za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Sankcije vključujejo prepoved vstopa v ZDA in blokado finančnih transakcij v državi.

Štiri organizacije, med njimi Human Rights Watch (HRW), so v tožbi, vloženi v New Yorku, navedle, da bi bilo treba sankcije odpraviti, ker med drugim kršijo pravico do svobode izražanja, ki jo varuje prvi amandma k ameriški ustavi, poroča AFP.

"To je nezakonita zloraba oblasti, ki predstavlja neposreden napad na pravno državo, neodvisnost sodnikov, tožilcev in odvetnikov, na temeljna načela, na katerih temelji mednarodni pravni red, in načelo enakega dostopa do sodnega varstva," je navedeno v tožbi, ki so jo ob HRW vložili Odbor ameriških prijateljev, Center za ustavne pravice in Inštitut za odprto družbo.

V tožbi še piše, da ukrepi "povzročajo resno škodo zmožnosti privedbe pred sodišče storilcev genocida, vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti".