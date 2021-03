Organizacije za svobodo medijev: Vzdušje za kritične medije se v Sloveniji poslabšuje

V pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in podpredsednici komisije za vrednote in preglednost Veri Jourovi so izpostavili, da ponavljajoče se blatenje novinarjev ob poskusih vladajoče stranke po vzpostavitvi večjega nadzora nad javnimi mediji v državi vzpostavlja vse bolj sovražno okolje za kritično poročanje, katerega temeljna vloga je bdenje nad odgovornim delom vlade.

V pismu, ki ga je objavil Mednarodni inštitut za tisk (IPI) na svoji spletni strani, so zapisali, da so od vrnitve na oblast v začetku lanskega leta pozorno opazovali, kako je premier Janša vse bolj uporabljal Trumpovo taktiko napadov na novinarje na Twitterju in kritično poročanje zavračal kot lažne novice. S tovrstnimi komentarji so premier in drugi v SDS želeli razdeliti medije po ideoloških linijah s stigmatizacijo liberalnih in osrednjih medijev kot lažnivcev in manipulatorjev, menijo.

Poudarjajo, da pa ti napadi presegajo retorične. Kot primer so izpostavili vnovično - že drugo v treh mesecih - ustavitev financiranja Slovenske tiskovne agencije (STA) kot še en poskus, da bi izstradali agencijo za vire ter spodkopali njen trajnostni model financiranja in zaupanje javnosti v njeno novinarstvo.

Podpisnice pisma menijo, da ukrepi Ukoma kažejo na širša prizadevanja stranke SDS, da bi si podredila poročanje agencije ter zamenjala direktorja in spremenila uredniško politiko v bolj naklonjeno svoji politični agendi. Te skrbi so se okrepile minuli teden, ko je Janša pozval direktorja STA Bojana Veselinoviča k odstopu in da odgovarja za "nezakonite dejavnosti". Podpisnice pisma so izrazile "ostro obsodbo te kršitve izvršilne oblasti" in ocenile, da je bil to doslej najbolj jasen primer "neposredne sovražnosti vodstva SDS do agencije". Uporabo vladnega računa na Twitterju pri tem pa so izpostavile kot še en skrb zbujajoč primer zlorabe državnih komunikacijskih kanalov s strani SDS za napade na medije.