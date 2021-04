Kolumbijski karteli se krepijo v Evropi, blizu Antwerpna odkrili sobo za mučenje

Europol opozarja, da obstaja velika grožnja, da bodo kriminalci izkoristili pandemijo covida-19 ter njene dolgoročne gospodarske in socialne posledice. To bi lahko bili idealni pogoji za kriminalce, da izkoristijo državljane, podjetja in javne ustanove, še piše v poročilu."Kriminalne združbe so zelo profesionalne in se hitro prilagajajo, kot smo to videli med pandemijo covida-19. Moramo podpreti policiste, da bodo lahko sledili digitalni sledi kriminalcev," je ob predstavitvi poročila v Lizboni povedala evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson.

Strokovnjaki so poročilo, ki ga objavljajo vsaka štiri leta, sestavili po preučitvi več tisoč primerov in podatkov preiskovalcev in varnostnih sil v Evropski uniji. Glede na poročilo je sicer 70 odstotkov vseh kriminalnih združb in tolp aktivnih v najmanj treh državah članicah. Več kot 40 odstotkov tolp se ukvarja s prekupčevanjem drog, kar predstavlja največji kriminalni posel v EU.

Glede na ugotovitve so tolpe zelo dobro profesionalno organizirane, podtalni svet pa je prepleten z legalnimi vidiki življenja, dodajajo. Med drugim so organizirani kot podjetja, z različnimi ravni upravljanja. Več kot 80 odstotkov združb uporablja legalne poslovne strukture in več kot 60 odstotkov tolp skuša okrepiti svoje poslovanje s pomočjo korupcije. Dobro imajo organizirano tudi pranje denarja in paralelni podtalni sistem financiranja.

Europol še opozarja, da so tolpe pripravljene izkoristiti vse možnosti spodkopavanja evropskega gospodarstva.