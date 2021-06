V okviru mednarodnega pregona kriminalcev aretacije tudi v Srbiji in Avstriji

Srbsko ministrstvo za notranje zadeve je objavilo videoposnetek velike policijske akcije, v kateri so prijeli štiri osebe, osumljene, da so pripadniki organizirane kriminalne skupine, katere organizator je Dario Djordjević , v podzemlju znan kot Dekster. Djordjević je pripadnik Kavačkega klana in tesen sodelavec zloglasnega vodje srbske veje črnogorskega klana Veljka Belivuka . Slednji je trenutno v priporu, bremenijo pa ga več umorov, izsiljevanja in pranja denarja. Najbolj je odmevalo dejstvo, da so Belivuk in njegovi sodelavci sovražnike zmleli v velikih strojih za predelava mesa iz njih naredili čevapčiče in jih poslali šefu Kavačkega klana Radoju Zviceru . Ta je domnevno čevapčiče največjih sovražnikov začinil s čebulo in gorčico ter jih tudi pojedel.

Policija je v operaciji Muflon člane kriminalne združbe prijela zaradi suma nedovoljene proizvodnje in distribucije prepovedanih drog. Aretirala je štiri osebe, stare od 25 do 38 let. Dve osebi še intenzivno iščejo. Preiskave so potekale na 16 lokacijah po Beogradu. Policija je zasegla mamila, luksuzna vozila, izmed katerih je bilo eno celo oklepno, ter večjo vsoto denarja. Osumljence so pridržali in jih bodo privedli pred preiskovalnega sodnika.

Vodjo združbe so aretirali na Dunaju

Omenjene so prijeli v nadaljevanju akcije, ki jo je na podlagi informacij srbskih varnostnih služb, policije in ameriškega FBI sprožila avstrijska policija. Njihovega šefa Djordjevića so že dan prej aretirali na Dunaju, kjer so prostost odvzeli tudi desetim drugim njegovim sodelavcem. Pri njemu so našli več kot 10 kilogramov kokaina.

Skupina je na Dunaju delovala kot največja organizirana kriminalna združba, ki se je ukvarjala s preprodajo heroina in kokaina. Med aretacijo so pri teh osebah zasegli 9,45 kilograma heroina, 5,23 kilograma kokaina, 0,553 grama marihuane, 106.376 evrov gotovine, tri pištole in tri ponarejene potne listine - za Črno goro, Bosno in Hercegovino ter Srbijo.

V Avstriji so v okviru omenjene operacije v začetku tedna, ko je padel tudi Djordjević, aretirali 81 oseb. Avstrijski organi pregona so sporočili, da so sledi vodile predvsem k mafijcem zahodnega Balkana, ki so zelo dejavni v svetovni trgovini z mamili orožjem in so dogovorni za brutalna nasilna dejanja. Racije, v okviru akcije, ki so jo v Avstriji poimenovali Operacija Ahil, je opravljalo 400 avstrijskih policistov. Izvedli so 67 hišnih preiskav in našli 707 kilogramov mamil, 35 kosov orožja in 650.000 evrov gotovine.