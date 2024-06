Orjaški pandi iz Kitajske odpotovali v San Diego

Samica Šin Bao, rojena julija 2020, je "nežna in dobro vzgojena," samec Yun Čuan, rojen 2019 pa je "pameten in živahen," je poročala CCTV, tako da sta kot nalašč za skupaj.

In kot vsak odhod, je bilo tudi to slovo pand boleče in žalostno, predvsem za njune oskrbnike. Od njiju so se poslovili s slovesnim dogodkom, ki so se ga udeležili tako ameriški kot kitajski visoki predstavniki, priredili so predstave in si izmenjali darila. Da bi zagotovili njihovo zdravje in varnost na poti, jim je ekipa pripravila obroke iz svežega bambusa, sadja, zelenjave in koruznega kruha.