Orjaški plaz smeti na zagrebški deponiji

Policija in delovni inšpektorat še vedno izvajata preiskavo in poskušata ugotoviti, kdo je odgovoren za plaz na deponiji. Z odlagališčem odpadkov sicer upravljajo štiri podjetja, komunalno podjetje Čistoća pa na deponijo prevaža odpadke, piše Index.hr .

Državni inšpektorat je po drugem plazu izdal sporočilo za javnost, v katerem so zapisali, da "zaradi točnega, popolnega in pravočasnega obveščanja hrvaške javnosti ter spremljanja medijskih nastopov nekaterih političnih akterjev, ki so dogodek na Jakuševcu žal izkoristili za nastop v medijskem prostoru in zaradi svoje ignorance poskušali politizirati delo inšpektorjev Državnega inšpektorata, sporočamo sledeče: Pri izvajanju zakona o varnosti in zdravju pri delu za primer 11. novembra 2023 ni bilo nobenih nepravilnosti."