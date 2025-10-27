Orkan 5. stopnje pred obalo Jamajke: 'Takoj poiščite zavetje'

Orkan Melissa, ki se nahaja pred južno obalo Jamajke v Karibskem morju, se je okrepil v najvišjo, peto stopnjo, je sporočil ameriški nacionalni center za orkane (NHC). Ob tem so iz centra opozorili, da bo orkan, ki naj bi še danes dosegel Jamajko, na tej otoški državi povzročil katastrofalne poplave, zato so oblasti pozvale k evakuaciji.

"Melissa je zdaj orkan pete stopnje," je NHC zapisal v najnovejšem opozorilu. Po njihovih navedbah bo orkan danes čez dan in ponoči na Jamajko prinesel neurje, uničujoče vetrove, valove in katastrofalne poplave, razmere pa se bodo tekom dneva še poslabšale, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Orkan se je v nedeljo okrepil v četrto, drugo najvišjo stopnjo, danes pa v najvišjo. Trenutno se nahaja pred južno obalo Jamajke, od prestolnice Kingston je bil ob 4. uri zjutraj po srednjeevropskem času oddaljen približno 200 kilometrov. Premikal se bo severno skozi Jamajko, kopno naj bi dosegel pozno danes ali zgodaj v torek, v naslednjih dneh pa bo dosegel tudi Kubo preden bo počasi oslabel.

Orkan Melissa naj bi še danes dosegel Jamajko. FOTO: Profimedia icon-expand

Še preden se je okrepil v najvišjo stopnjo je orkan prinesel vetrove, ki so pihali s približno 230 kilometri na uro. Orkan se premika precej počasi, kar pomeni, da bi lahko bila območja na njegovi poti bistveno dlje časa izpostavljena hujšim vremenskim razmeram.

