Orkan 5. stopnje pred obalo Jamajke: 'Takoj poiščite zavetje'

Kingston, 27. 10. 2025 11.01 | Posodobljeno pred 1 uro

Orkan Melissa, ki se nahaja pred južno obalo Jamajke v Karibskem morju, se je okrepil v najvišjo, peto stopnjo, je sporočil ameriški nacionalni center za orkane (NHC). Ob tem so iz centra opozorili, da bo orkan, ki naj bi še danes dosegel Jamajko, na tej otoški državi povzročil katastrofalne poplave, zato so oblasti pozvale k evakuaciji.

"Melissa je zdaj orkan pete stopnje," je NHC zapisal v najnovejšem opozorilu. Po njihovih navedbah bo orkan danes čez dan in ponoči na Jamajko prinesel neurje, uničujoče vetrove, valove in katastrofalne poplave, razmere pa se bodo tekom dneva še poslabšale, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Orkan se je v nedeljo okrepil v četrto, drugo najvišjo stopnjo, danes pa v najvišjo. Trenutno se nahaja pred južno obalo Jamajke, od prestolnice Kingston je bil ob 4. uri zjutraj po srednjeevropskem času oddaljen približno 200 kilometrov. Premikal se bo severno skozi Jamajko, kopno naj bi dosegel pozno danes ali zgodaj v torek, v naslednjih dneh pa bo dosegel tudi Kubo preden bo počasi oslabel.

Orkan Melissa naj bi še danes dosegel Jamajko.
Orkan Melissa naj bi še danes dosegel Jamajko. FOTO: Profimedia

Še preden se je okrepil v najvišjo stopnjo je orkan prinesel vetrove, ki so pihali s približno 230 kilometri na uro. Orkan se premika precej počasi, kar pomeni, da bi lahko bila območja na njegovi poti bistveno dlje časa izpostavljena hujšim vremenskim razmeram.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lokalne oblasti in vremenoslovci so prebivalce pozvali, naj takoj poiščejo zavetje. Jamajška vlada je na več ranljivih območjih odredila evakuacijo. Aktivirali so tudi zavetišča pred nevihtami, že v soboto zvečer pa zaprli mednarodno letališče v Kingstonu.

Melissa, 13. poimenovana nevihta letošnje sezone orkanov v Atlantiku, ki traja od začetka junija do konca novembra, je v zadnjih dneh že terjala najmanj štiri smrtne žrtve na Haitiju in v Dominikanski republiki, potem ko je v teh državah povzročila močno deževje in zemeljske plazove.

Zadnji večji orkan, ki je prizadel Jamajko je bil sicer orkan Beryl julija 2024, ki je terjal najmanj štiri smrtne žrtve.

setisfekšn
27. 10. 2025 12.16
Pač živijo ob oceanih!!
Blue Dream
27. 10. 2025 12.11
bomboclat
Kimberley Echo
27. 10. 2025 12.09
+2
Jamajka ima bogato zgodovino orkanov, vendar tako močnega še nikoli ni imela v zgodovini meritev. Prav zdaj v orkanu kroži vojaško meteorološko letalo WC-130J Weatherbird, podatki bodo znani v kratkem. Sicer pa se pričakuje stik Melisse z obalo Jamajke jutri okoli 7h po njihovem času, saj potuje izjemno počasi, le 5 km/h. Jamajka ima sicer 3 medn. letališča in vsa bodo na udaru. Zaskrbljujoče je predvsem letališče pred obalo Kingstona, saj leži na otoku, povezuje pa ga ozka cesta dolga okoli 3 km, ki bo najbrž uničena tako, da bo zelo otežena pomoč prebivalstvu. Drugo večje letališče je Montego Bay, tudi to bo lahko poškodovano. Obeta se katastrofa tako za Jamajko kot JZ Haiti. Stalni vetrovi trenutno presegajo 260 km/h.
Watcherman
27. 10. 2025 11.52
-2
Naravno dogajanje.Lp
c00kies
27. 10. 2025 12.08
+0
@Watcher kaj pa je po tvojem? Pa prosim tak povej, da se ti ne bomo smejali.
