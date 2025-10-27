Orkan 5. stopnje pred obalo Jamajke: 'Takoj poiščite zavetje'

"Melissa je zdaj orkan pete stopnje," je NHC zapisal v najnovejšem opozorilu. Po njihovih navedbah bo orkan danes čez dan in ponoči na Jamajko prinesel neurje, uničujoče vetrove, valove in katastrofalne poplave, razmere pa se bodo tekom dneva še poslabšale, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Orkan se je v nedeljo okrepil v četrto, drugo najvišjo stopnjo, danes pa v najvišjo. Trenutno se nahaja pred južno obalo Jamajke, od prestolnice Kingston je bil ob 4. uri zjutraj po srednjeevropskem času oddaljen približno 200 kilometrov. Premikal se bo severno skozi Jamajko, kopno naj bi dosegel pozno danes ali zgodaj v torek, v naslednjih dneh pa bo dosegel tudi Kubo preden bo počasi oslabel.
Še preden se je okrepil v najvišjo stopnjo je orkan prinesel vetrove, ki so pihali s približno 230 kilometri na uro. Orkan se premika precej počasi, kar pomeni, da bi lahko bila območja na njegovi poti bistveno dlje časa izpostavljena hujšim vremenskim razmeram.
Lokalne oblasti in vremenoslovci so prebivalce pozvali, naj takoj poiščejo zavetje. Jamajška vlada je na več ranljivih območjih odredila evakuacijo. Aktivirali so tudi zavetišča pred nevihtami, že v soboto zvečer pa zaprli mednarodno letališče v Kingstonu.
Melissa, 13. poimenovana nevihta letošnje sezone orkanov v Atlantiku, ki traja od začetka junija do konca novembra, je v zadnjih dneh že terjala najmanj štiri smrtne žrtve na Haitiju in v Dominikanski republiki, potem ko je v teh državah povzročila močno deževje in zemeljske plazove.
Zadnji večji orkan, ki je prizadel Jamajko je bil sicer orkan Beryl julija 2024, ki je terjal najmanj štiri smrtne žrtve.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.