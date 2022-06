Orkan Agata povzročil hudourniške nalive, umrlo najmanj 10 ljudi

Orkan je sicer med premikanjem v notranjost države oslabel, a je vseeno v torek nad zvezno državo Veracruz povzročil hudourniške nalive. Ameriški nacionalni center za orkane (NHC) pa opozarja, da bi lahko neurje na jugovzhodu Mehike še nekaj dni povzročalo obilne padavine in posledično tudi življenjsko nevarne poplave in plazove.

"Trenutno pogrešamo približno 20 ljudi, večina jih je višje v gorah. Žal pa je deset oseb že izgubilo življenje," je povedal guverner zvezne države Oaxaca Alejandro Murat . Pri tem je dodal, da se je prvi dan orkana končal brez žrtev, vendar je močno deževje, ki je sledilo v torek, povzročilo, da so reke prestopile bregove in sprožilo zemeljske plazove.

Mehiko na pacifiški in atlantski obali redno preplavljajo tropske nevihte, običajno med majem in novembrom.

Orkan Agata je v ponedeljek dosegel obalo približno deset kilometrov zahodno od mesta Puerto Angel kot orkan druge kategorije na sicer petstopenjski lestvici, z vetrom, ki je pihal 165 kilometrov na uro. Gre za doslej najmočnejši orkan, ki je maja dosegel kopno ob pacifiški obali Mehike od začetka beleženja leta 1949, je sporočil NHC.

Najbolj smrtonosno neurje, ki je lani prizadelo Mehiko, je bil orkan tretje kategorije Grace, ki je avgusta v vzhodnih zveznih državah Veracruz in Puebla terjal 11 smrtnih žrtev.