Orkan Debby na Florido naplavil za več kot milijon dolarjev kokaina

Orkan Debby je danes z močnim dežjem in vetrom s hitrostjo do 120 kilometrov na uro dosegel regijo Big Bend na severozahodu ameriške zvezne države Florida. Orkan, ki bi po napovedih lahko povzročil hude poplave in potencialno zgodovinsko močne padavine, je obalo dosegel blizu mesteca Steinhatchee s tisoč prebivalci ob Mehiškem zalivu. Kasneje je oslabel v tropsko nevihto.

"Orkan Debby je na plažo na otočju Florida Keys naplavil 25 paketov kokaina (70 funtov)," je na družbenem omrežju X sporočil vršilec dolžnosti vodje ameriške mejne patrulje Samuel Briggs II. Mamila, po Briggsovih podatkih vredna več kot milijon dolarjev, je odkril neznanec, ki je o tem obvestil oblasti.

Julija lani je župan mesta Tampa na Floridi v podobnem primeru odkril 70 funtov (skoraj 32 kilogramov) kokaina, ki ga je na obalo na otočju Florida Keys odplaknila voda, kjer je bil na počitnicah.

Otočje Florida Keys ob jugu Floride je v neposredni bližini številnih karibskih držav, ki služijo kot tranzitno vozlišče za kokain, s katerim se trguje iz Južne Amerike v Evropo in Severno Ameriko, tudi na Florido.

Zaradi orkana številna gospodinjstva brez elektrike

Ameriški nacionalni center za orkane (NHC) je napovedal, da se bo orkan prve kategorije sedaj počasi pomikal čez zvezno državo Florido proti severu. Zvezno državo Georgia naj bi dosegel v torek zvečer, v četrtek pa Južno Karolino.

Na Floridi je po podatkih PowerOutage.com. zaradi orkana danes brez elektrike že 204.000 gospodinjstev in podjetij. Floridski guverner Ron DeSantis je že zagotovil, da so ekipe pripravljene čim prej obnoviti oskrbo z električno energijo.

Že pred prihodom Debby je povedal, da je v pripravljenosti 3000 pripadnikov nacionalne garde. Oblasti so za del okrožja Citrus na Floridi odredile obvezno evakuacijo prebivalcev, v osmih drugih okrožjih pa je bila odrejena prostovoljna evakuacija.

Tako Florida kot Georgia in Južna Karolina so sicer že razglasile izredne razmere, saj je NHC že pred prihodom orkana posvaril pred katastrofalnimi poplavami s "potencialno zgodovinsko močnimi padavinami", ko se bo orkan Debby v naslednjih dneh pomikal čez Georgio in Južno Karolino. Opozoril je tudi, da bi se lahko gladina vode ponekod dvignila do tri metre.

Debby je sicer po Berylu, ki je julija prizadel Teksas, drugi orkan te sezone, ki je dosegel ZDA. Beryl, ki je prišel nenavadno zgodaj, je zahteval več življenj.