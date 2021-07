Orkan Elsa bo udaril ob obalo Floride pri Tampi

Tropska nevihta Elsa je po pustošenju po Kubi znova pridobila status orkana. Potem ko se je s Karibov preko Kube orkan že prebil do Floride, ni zelo oviral iskanja in reševanja preživelih po zrušitvi stanovanjske stavbe Champlain Towers v predelu Miamija Surfside. Kljub temu je bilo včeraj nekaj vetra s sunki, ki so dosegali hitrost tudi več kot 32 kilometrov na uro, nekaj dežja in tudi strel, zaradi česar so za nekaj ur prekinili delo.