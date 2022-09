Orkan Fiona še besni, na svoji poti je ujel tudi letalo

Letalski prevoznik naj bi se sicer posvetoval z Zvezno upravo za letalstvo in meteorologi, ki so ocenili, da je pot varna. "Naš sistemski operacijski center, vključno z našimi lastnimi meteorologi, je spremljal vremenske razmere, ki jih je ustvaril orkan Fiona. Določal je ustrezne poti za varno navigacijo okoli ali nad nastalim vremenskim sistemom," je pojasnil tiskovni predstavnik letalske družbe Derek Dombrowski . A posadko so presenetili neobičajno visoki nevihtni oblaki, zato se nevihti kljub posvetovanju z letalskimi nadzorniki niso mogli izogniti.

Strokovnjaki sicer pojasnjujejo, da so leti nad orkani varni, poroča Insider. "Večina tropskih sistemov in orkanov ni tako visokih kot običajne nevihte, zato je nad orkani varno leteti, če je letalo le ustrezno opremljeno," so dejali.

Orkan Fiona sicer še divja. Z močnim deževjem in vetrom je v petek dosegel Bermude. Na območju so zaradi orkana zaprli šole in urade. Orkan se pomika do kanadske obale, ki naj bi jo dosegel v soboto zjutraj. Tamkajšnje oblasti so zato pozvale prebivalce v vzhodnih provincah države, naj se pripravijo na obalne poplave in izpade elektrike.

"Neurje naj bi prineslo močne in škodljive sunke vetra, zelo visoke valove in obalne nevihte, intenzivno in nevarno količino padavin ter dolgotrajne izpade električne energije," je dejal kanadski minister za javno varnost John Lohr.