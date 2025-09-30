Orkan Gabrielle 'potopil' Ibizo

Orkan Gabrielle, ki že vse od prejšnjega tedna divja čez Atlantik, še vedno pustoši po španskih otokih Ibiza in Formentera. Španska meteorološka agencija je na obeh otokih razglasil rdeči alarm.

Obsežne padavine pa so zabeležili tudi na Mallorci in in v regiji.

Škoda, ki jo povzročajo obilne padavine in hudourniške poplave, je velika, poročajo španski mediji. Po družbenih omrežjih se širijo pretresljivi posnetki, ki prikazujejo avtomobile, ki plavajo v deroči vodi, ki nosi vse pred seboj. Na otoku so zabeležili tudi motnje oskrbe z elektriko.

Močne nevihte so včeraj ponoči že povzročile lokalne poplave in razlivanje vodotokov v občini Aldaia na obrobju Valencie, ki je bila ena od najhuje prizadetih v katastrofalnih poplavah, ki so to območje zajele oktobra lani, je poročala STA.

V Valencii so medtem zaprli večino javnih ustanov in površin, kot so šole in vrtci, knjižnice, parki, šole, tržnice in pokopališča, so sporočile lokalne oblasti. Prebivalci Valencie in okoliških krajev so še vedno pod vtisom lanskoletnih poplav, ki so povzročile več kot 200 smrtnih žrtev. Vladi pod vodstvom socialistov premierja Pedra Sancheza očitajo nezadosten in prepočasen odziv na eno od najhujših naravnih nesreč v zadnjih desetletjih.

Nevihte, ki so zajele vzhodni del Španije, so v nedeljo povzročale težave tudi na Portugalskem, zlasti na vzhodu države ob meji s Španijo. Portugalska civilna zaščita je v noči iz sobote na nedeljo zabeležila več kot 300 incidentov, med katerimi so omenili padla drevesa, poplavljene kleti in druge prostore, poškodovano infrastrukturo in blokirane ceste.