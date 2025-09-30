Svetli način
Tujina

Orkan Gabrielle 'potopil' Ibizo

Madrid , 30. 09. 2025 19.53 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K.
Komentarji
5

V Španiji se soočajo s hudimi poplavami, ki jih je s seboj prinesel orkan Gabrielle. Tako so se ulice spremenile v reke na Ibizi, hudo je tudi na Mallorci in na območju Valencie.

Orkan Gabrielle, ki že vse od prejšnjega tedna divja čez Atlantik, še vedno pustoši po španskih otokih Ibiza in Formentera. Španska meteorološka agencija je na obeh otokih razglasil rdeči alarm.

Obsežne padavine pa so zabeležili tudi na Mallorci in in v regiji.

Škoda, ki jo povzročajo obilne padavine in hudourniške poplave, je velika, poročajo španski mediji. Po družbenih omrežjih se širijo pretresljivi posnetki, ki prikazujejo avtomobile, ki plavajo v deroči vodi, ki nosi vse pred seboj. Na otoku so zabeležili tudi motnje oskrbe z elektriko.

Poplavljeno je tudi letališče, prikazujejo posnetki. 

Gabrielle pustošila tudi včeraj

Močne nevihte so včeraj ponoči že povzročile lokalne poplave in razlivanje vodotokov v občini Aldaia na obrobju Valencie, ki je bila ena od najhuje prizadetih v katastrofalnih poplavah, ki so to območje zajele oktobra lani, je poročala STA. 

V Valencii so medtem zaprli večino javnih ustanov in površin, kot so šole in vrtci, knjižnice, parki, šole, tržnice in pokopališča, so sporočile lokalne oblasti. Prebivalci Valencie in okoliških krajev so še vedno pod vtisom lanskoletnih poplav, ki so povzročile več kot 200 smrtnih žrtev. Vladi pod vodstvom socialistov premierja Pedra Sancheza očitajo nezadosten in prepočasen odziv na eno od najhujših naravnih nesreč v zadnjih desetletjih.

Nevihte, ki so  zajele vzhodni del Španije, so v nedeljo povzročale težave tudi na Portugalskem, zlasti na vzhodu države ob meji s Španijo. Portugalska civilna zaščita je v noči iz sobote na nedeljo zabeležila več kot 300 incidentov, med katerimi so omenili padla drevesa, poplavljene kleti in druge prostore, poškodovano infrastrukturo in blokirane ceste.

Katere previdnostne ukrepe torej sprejeti, če se nahajate na ogroženem območju?

Kaj storiti v primeru ekstremnih padavin, če na mobilni telefon dobite varnostno opozorilo? Oblasti svarijo, da se je v primeru rdečega alarma najvarneje izogibati nepotrebnim potovanjem. Agencija za civilno zaščito pravi, da bi morali ljudje ostati doma, razen v izjemnih okoliščinah. Dodajajo, da pod nobenim pogojem ne smete poskušati prečkati poplavljenih območij, ulic ali predorov, saj lahko v nekaj sekundah postanejo smrtonosne pasti, kot se je zgodilo med smrtonosno nevihto DANA 29. oktobra 2024. Opozarjajo tudi na nevarnost približevanja rekam, grapam in nižinam. Tudi če trenutno niso poplavljene, lahko ta območja zaradi kopičenja vode na višjih območjih nenadoma prestopijo bregove. Če se nahajate na posebej ranljivem območju, je priporočljivo, da se premaknete v višja nadstropja svojega doma ali na varno višje ležeče območje. 

KOMENTARJI (5)

MatPaat
30. 09. 2025 20.59
Upam , da jih je Alarm za nesreče opozoril na nevarnost 🤣
ODGOVORI
0 0
EU Dig. Cenzura
30. 09. 2025 20.59
ITALIJA PROTESTIRA ŽE CEL TEDEN - Vlaki ogroženi 2. in 3. oktobra: 24-urna nacionalna stavka. Vozni redi in zagotovljeni časovni intervali. Vpleteni so FS Group, Trenitalia, Trenitalia Tper in Trenord. Oktobra se bo pridružila vsedržavna stavka avtobusov, železnic in tramvajev. Ogroženi so tudi avtobusi.
ODGOVORI
0 0
galeon
30. 09. 2025 20.51
+1
SI alarma oni ne rabijo. Pri nas bi bilo pa že vse rdeče in pregorevalo.
ODGOVORI
1 0
samo pintari?
30. 09. 2025 20.33
-1
Upam da je final boss prezivel
ODGOVORI
0 1
Slovenska pomlad
30. 09. 2025 20.30
-3
Potrebno je počakati,da svoje o tem pove magister znanosti Branko Grims.
ODGOVORI
0 3
