Orkan Helene eden najbolj smrtonosnih, število žrtev naraslo prek 200

Preživeli še vedno ne morejo verjeti, da je zgodovinsko neurje uničilo njihove domove in naselja. Prebivalci zdaj drug drugemu pomagajo, prinašajo hrano in vodo ter pomagajo pri izkopavanju in podiranju podrtih dreves. Kot je za CNN povedal Zeb Smathers , župan mesta Canton v Severni Karolini, sanacija ne bo trajala le nekaj tednov, in poudaril, da se bodo morali za obnovitev vsega zavzemati še mnogo let.

Ekipa devetih mul je do zdaj dostavila več sto kilogramov inzulina, otroške hrane, plenic, konzerv, čistil in krme za živali, največji izziv do zdaj pa jim je predstavljalo globoko blato, ki so ga za seboj pustile poplave. Kot poroča BBC, so v Severni Karolini zaradi pomanjkanja elektrike in tekoče vode premestili 800 zapornikov, že pred tem pa so tudi iz drugih zaporov morali premestiti več kot 2000 zapornikov, kar pa predstavlja ovire tudi njihovim sorodnikom, saj že več kot teden dni ne morejo stopiti v stik s svojimi bližnjimi.

Na terenu pomaga več kot 6700 pripadnikov vojske in letalske nacionalne garde iz 16 zveznih držav. Na območje so do zdaj poslali več kot 8,8 milijona obrokov hrane, 7,4 milijona litrov vode, 150 generatorjev in 225.000 ponjav.