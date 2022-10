Orkan Ian na Floridi vzel najmanj 23 življenj, nato pustošil še po Južni Karolini

Medtem ko so na Floridi šele začeli z odpravljanjem posledic orkana Iana, je ta nato pustošil še po obali Južne Karoline, kjer je podiral pomole in poplavljal ulice. Ian je v sredo in četrtek povzročil katastrofalno škodo na Floridi, kjer je umrlo najmanj 23 ljudi, več tisoč pa jih je ostalo ujetih v poplavljenih domovih.

Ian je po ocenah strokovnjakov eden najhujših orkanov v zgodovini ZDA. Močni vetrovi in neurja so v začetku tedna najprej prizadeli Kubo, nato Florido, za tem pa se je orkan znova okrepil v toplih vodah Atlantika in udaril na vzhodno obalo Južne Karoline. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Čeprav je središče Iana v petek prišlo na obalo v bližini Georgetowna v Južni Karolini z veliko šibkejšimi vetrovi kot na Floridi, je nevihta poplavila številna območja mesta Charleston in okolice. Odplaknilo je tudi dele štirih pomolov ob obali, vključno z dvema v Myrtle Beachu. Ian je na Floridi povzročil obsežno razdejanje, poplavil obalna območja in pustil skoraj tri milijone ljudi brez elektrike. Težave so se na Floridi v petek nadaljevale zaradi poplav. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Floridski guverner Ron DeSantis je v petek na novinarski konferenci v prestolnici Tallahassee sporočil, da so ekipe od vrat do vrat obiskale več kot 3000 domov na najbolj prizadetih območjih. Ocene škode na Floridi se gibljejo okrog 100 milijard dolarjev, kar pomeni, da bo Ian četrti najdražji orkan v zgodovini ZDA.