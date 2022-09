Orkan Ian: vetrovi že zapihali po zahodnem delu Kube

Ameriški center za orkane je sporočil, da lahko na zahodnem delu otoka pričakujejo pet metrov visoke valove. "Nevihta bo lahko smrtno nevarna, spremljali jo bodo ekstremno močni vetrovi in obilne padavine," so še povedali za AP .

Vetrovi močnega orkana so se še okrepili in že dosegli zahodni del Kube, kjer prebivalci z grozo zrejo v nebo. Oblasti so zaradi orkana četrte stopnje evakuirale približno 50.000 ljudi, uradniki v kubanski provinci Pinar del Rio pa odredili postavitev 55 zaklonišč, kamor se lahko zatečejo. Na terenu je osebje za nujne primere, v provinci so sprejeli tudi več zaščitnih ukrepov.

V Havani so se na orkan začeli pripravljati že v ponedeljek. Ribiči so iz morja pobrali čolne, očistili drenažne odtoke in se oskrbeli z večjimi zalogami hrane. "Strah me je, ker bo mojo hišo ob obali poplavilo," je povedal Havančan Adyz Ladron in nakazal, da voda v hiši ob poplavah po navadi sega vse do njegovih prsi.

Prebivalci revne soseske El Fanguito ob reki Almendres so morali svoje domove zapustiti, vso pomembno lastnino so zapakirali v plastične vrečke in se podali proti že omenjenim evakuacijskim centrom. "Že tako nimamo veliko, upam, da ne bo hudo," je dejal Abel Rodrigues.