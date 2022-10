Orkan Ian zahteval več kot 80 žrtev

Na Floridi in v Severni in Južni Karolini vsak nov dan razkrije nove razsežnosti razdejanja, ki ga je povzročil orkan Ian. Napovedujejo, da bodo stroški obnove segali v desetine milijard dolarjev, medtem ko med ruševinami še vedno iščejo žrtve. Število umrlih je že preseglo 80, črna bilanca je daleč najvišja na Floridi. V okrožju Lee County, kamor spadata tudi povsem razdejana Fort Myers in otok Sanibel, je umrlo 42 oseb, še 39 življenj pa je Ian zahteval v sosednjih okrožjih. Štiri žrtve so zabeležili v Severni Karolini.

Število žrtev še ni dokončno, se bojijo oblasti, ki strahoma čakajo, kaj bo razkrila umikajoča se voda. Reševalne ekipe so namreč šele po nekaj dneh uspele doseči številne odrezane kraje, preiskovanje prizorišča kataklizme in iskanje pomoči potrebnih ter morebitnih umrlih pa še zdaleč ni končano. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Ian je v sredo treščil na obalo Floride kot orkan četrte stopnje z vetrovi do 240 km/h. Do najbolj grozeče, pete, stopnje mu je zmanjkala le malenkost. Pet dni kasneje se oblasti v najbolj prizadetih krajih otepajo kritik, da so zamudile z ukazom o evakuaciji. V najbolj prizadetem Lee Countyju jih zavračajo. Kot pojasnjujejo, je bil ukaz izdan takoj, ko je postalo jasno, da se bodo znašli na poti orkanu, žal pa ga nekateri niso upoštevali. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Med kraji, ki jih je Ian na svoji poti povem opustošil, je priljubljeni otok Sanibel ob floridski obali s približno 6000 stalnimi prebivalci. "Vse je šlo," je obupana županja Dana Souza. "Na otoku nekaj časa ne bo mogoče živeti. Utrpel je močan udarec, otok je ostal brez vode in brez osnovne infrastrukture," pa je dejal poveljnik Obalne straže Brendan McPherson. Danes je jasno, da je največ škode povzročil plimski val, ki je zalil obalo globoko v notranjost in rušil vse pred seboj. Med kraji, ki so bili najbolj na udaru, je Naples. Tamkajšnji prebivalec Hank DeWolf je za CNN pripovedoval, kako je sila vode odlomila dvotonski pomol pred njegovo hišo in ga vrgla pred sosedovo, na njegovo dvorišče pa prinesla neznan avto.