Orkan Ianos v Grčiji podiral drevesa in poplavil mesta, dve osebi umrli

Grčijo je prizadel redek sredozemski orkan, ki po svoji obliki spominja na orkane, ki nastanejo v Atlantskem oceanu. O najhujši škodi poročajo z nekaterih grških otokov, kot sta Kefalonija in Zakintos, in iz osrednje Grčije. Orkan Ianos je poplavljal mesta, povzročil izpade elektrike in podiral drevesa. Dve starejši osebi sta umrli.

Redek sredozemski orkan oziroma t.i. medikan je v petek dosegel nekatere zahodne grške otoke,kjer je ruval drevesa in povzročil izpad elektrike. Nato se je pomaknil proti osrednji Grčiji in najhuje prizadel območja okoli mest Karditsa in Farsala.

Gasilci so v poplavljeni hiši blizu Farsale našli telo starejše ženske. Oblasti so nato iskale še dve pogrešani osebi, kasneje pa so v bližini bolnišnice našli še mrtvega 63-letnika. Ni še znano, ali gre za eno od pogrešanih oseb. Odkar je nevihta zajela Grčijo, so sicer gasilci prejeli več kot 2.450 klicev na pomoč.

Elektrike ponekod na otokih in v Karditsi še vedno ni, obalna straža pa medtem poroča, da je v petek potonilo pet ladij. Obilne padavine so mesto Karditsa spremenile v 'jezero'. "Tu je popolna katastrofa," je za državno televizijo povedal Nikolaos Gousios, prebivalec Farsale. Železniške povezave med Atenami in Solunom so prekinjene. Neurje je v soboto prizadelo tudi širše območje okoli Aten, vendar o škodi za zdaj še ne poročajo.

Podobne orkane so v Grčiji prvič zabeležili leta 1995, v zadnjih letih pa so vse pogostejši. Leta 2017 je v poplavah umrlo 25 ljudi, na stotine pa jih je ostalo brez strehe nad glavo.

