'Časovno okno se zapira', Ida bo ob obalo Louisiane udarila točno na 16. obletnico Katrine

Na tisoče prebivalcev ameriške Louisiane zapušča domove in beži pred hudo uro, ko bo ob južno obalo ZDA 'treščila' Ida. Hudo neurje je že prešlo v orkan četrte kategorije in se še krepi. Evakuacije so v teku, pristojni pa ljudi, ki nočejo oditi, dobesedno rotijo, naj si vendarle premislijo in še pravočasno pobegnejo. Promet je močno povečan, množice, ki bežijo, hromijo ceste, nastajajo kolone. Ida bo ob New Orleans udarila točno na 16. obletnico Katrine, ki je to zvezno državo dobesedno opustošila, na tisoči so ostali brez domov, ob tem pa terjala najmanj 1800 življenj.

Številni prebivalci ameriške zvezne države Louisiana bežijo pred napovedano vremensko katastrofo, ki se bliža južni obali ZDA. Ida, ki je že prešla v orkan četrte stopnje, bo ob New Orleans predvidoma 'zadela' danes ponoči.

Pristojni že več dni tamkajšnje domačine pozivajo, naj zapustijo svoje domove, na določenih območjih so celo ukazali obvezno evakuacijo. Promet je na nekaterih večjih mestnih vpadnicah povsem ohromljen, nastajajo kolone, prometni zamaški zapirajo izhod. Tuji mediji poročajo, da je pred pretečo nevarnostjo pobegnilo že več desettisoč ljudi. Kaj pomeni četrta stopnja? Ida je medtem dosegla predzadnjo na petstopenjski lestvici, s sunki vetra najmanj 209 kilometrov na uro. Kopno naj bi dosegla danes zvečer (po lokalnem času) s smrtno nevarnimi nevihtnim dogajanjem. Poznavalci ob tem opozarjajo, da bi orkan lahko bil celo hujši in močnejši od zloglasne Katrine, ki je leta 2005 opustošila večji del New Orleansa.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Guverner John Bel Edwards ob tem opozarja, da bi lahko šlo za najhujše neurje v zadnjih 150 letih, ki je zadelo to zvezno državo. "Vaše časovno okno se zapira," je danes posvaril prebivalce. "Do večera, ko boste odšli spat, morate biti tam, kjer nameravate prestati nevihto, in biti čim bolje pripravljeni, saj se bo vreme jutri začelo zelo hitro slabšati," je dodal. Guverner sosednje zvezne države Mississippi je medtem že razglasil izredno stanje. Predsednik Joe Biden pa je dejal, da se Ida "spreminja v zelo, zelo nevarno nevihto" in da je vlada pripravljena nuditi pomoč.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Iz Nacionalnega centra za orkane (National Hurricane Center - NHC) so sporočili, da je Ida bila ob 7. uri zjutraj (po srednjeevropskem času) slabih 170 kilometrov od ustja reke Mississippi ter da se pomika proti severozahodu s hitrostjo 24 kilometrov na uro. Medtem ko je nad morjem, pa se še vedno lahko še dodatno okrepi. Ida je v petek že pustošila po Kubi, kjer je z močnimi sunki vetra ter obilnim deževjem podirala drevesa in odkrivala strehe. Prizadela je tudi Jamajko. Na srečo ne poročajo o smrtnih žrtvah.

Ravno danes pa mineva 16. obletnica Katrine, ki je docela opustošila New Orleans. Kopno je sicer zadela kot orkan tretje stopnje. Poplavljenih je bilo 80 odstotkov mesta, umrlo je več kot 1800 ljudi. Danes, leta pozneje, z nameščeno močnejšo obrambo pred nevihtami, obstaja upanje, da jo bo država odnesla z manj posledicami, nasipi pa bodo zdržali vpliv orkana in uspešno ubranili mesto.

Vpliv podnebnih sprememb na pogostost neviht je sicer še vedno nejasna, vendar je gotovo, da povišane temperature morja segrevajo tudi zrak nad gladino, kar daje več energije na voljo za oblikovanje orkanov, ciklonov in tajfunov. Posledično bodo v prihodnje ti najverjetneje intenzivnejši, z izrazitejšimi padavinami.

Strokovnjaki sicer opozarjajo, da bi – v kolikor sunki ob obalo zadanejo ravno v času, ki bo sovpadal z visoko plimo – morje lahko podrlo sistem nasipov New Orleansa in znova poplavilo mesto. "Prosimo, razumite, da obstaja možnost, da bodo razmere ob obali nekaj časa neprimerne za življenje, območja okoli New Orleansa in Baton Rouga pa bi lahko bila tudi več tednov brez elektrike," so včeraj opozorili na nacionalni meteorološki agenciji (National Weather Service). "Vsi smo videli uničenje in bolečino, ki so jo povzročili (orkani) Harvey, Michael in Laura. Pričakujte uničenje na tej ravni," so zapisali ter dodali, da v kolikor se to ne zgodi, bi morali vsi biti hvaležni.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right