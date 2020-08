Orkan Isaias dosegel obalo Severne Karoline z vetrovi do 140 kilometrov na uro

Orkan Isaias je dosegel vzhodno obalo ZDA z vetrovi do 140 kilometrov na uro. Ameriški center za orkane s sedežem v Miamiju je sporočil, da je orkan s seboj prinesel močnejši veter, kot so pričakovali, in opozoril pred poplavami, ki bi lahko zahtevale življenja

Orkan je celino dosegel blizu kraja Ocean Isle Beach v ameriški zvezni državi Severna Karolina. Oblasti so izdale opozorilo pred poplavami in močnim vetrom. Pričakovati je, da bo orkan danes nad Severno Karolino oslabel in se pomikal naprej ob obali proti severovzhodu. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Guverner zvezne države New Jersey Ryan Murphy je že razglasil izredne razmere. Zaprti so vsi državni uradi, prebivalcem pa so svetovali, naj se ne odpravljajo na pot z avtomobili. Isaias se je kot tropska nevihta oblikoval nad Karibskim morjem. V četrtek je dosegel Portoriko, kjer je povzročil zemeljske plazove in poplave, nato pa se je okrepil v orkan prve stopnje. V soboto je dosegel Bahame, nato pa je znova oslabel v tropsko nevihto. V ponedeljek se je spet okrepil v orkan prve stopnje. Ni pa dosegel Floride, kot so vremenoslovci sprva napovedovali. PREBERI ŠE Zaradi tropske nevihte Isaias na Floridi zapirajo centre za testiranje