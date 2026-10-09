Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Orkan Isaias ogroža ameriško obalo: odredili evakuacijo

Wahington, 09. 10. 2026 21.14 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Priprave na orkan - Florida

Orkan Isaias v Atlantiku se je okrepil in se pomika proti severni obali Mehiškega zaliva proti ZDA s hitrostjo vetrov do 195 kilometrov na uro, poroča ameriška televizija CBS News. Orkan Isaias naj bi obalo dosegel nocoj ali v soboto zjutraj po krajevnem času.

Orkan trenutno tretje kategorije najbolj ogroža dele Floride, Alabame in Mississippija. Ameriški nacionalni center za orkane je opozoril, da se bodo vremenske razmere danes hitro poslabšale, zato se morajo prebivalci in obiskovalci čim prej pripraviti na neurje.

Isaias naj bi pred prihodom na kopno nekoliko oslabel, vendar bo ostal nevaren zaradi visoke plime, ki lahko povzroči poplavljanje obalnih območij. Nacionalni center za orkane napoveduje od deset do 38 centimetrov padavin, od danes pa do sobote obstaja tudi nevarnost tornadov.

Po Floridi so že odredili evakuacijo, guvernerka Alabame Kay Ivey je turistom in drugim obiskovalcem ukazala, naj zapustijo obalna območja okrožja Baldwin. V okrožju Mobile so napovedali odprtje treh zatočišč v šolah, v mestu Dothan pa so kot zatočišča ponudili tudi več cerkva.

Župan otoka Dauphin Jeff Collier je za CBS News izrazil zaskrbljenost, da ljudje opozoril ne bodo upoštevali pravočasno. Kot je dejal, se pogosto zgodi, da se prebivalci za evakuacijo odločijo šele, ko je že prepozno, v najhujših razmerah pa jim reševalci ne morejo pomagati, dokler se vreme ne umiri.

Priprave na orkan - Florida
Priprave na orkan - Florida
FOTO: AP

Floridski guverner Ron DeSantis je opozoril predvsem na nevarnost poplav zaradi dviga morske gladine in močnega vetra. Prebivalce je pozval, naj se umaknejo pred vodo in ne čakajo, da se razmere poslabšajo.

Isaias je že povzročil motnje v proizvodnji nafte in plina v Mehiškem zalivu. Po podatkih ameriške uprave za upravljanje morskih mineralnih virov je bilo do četrtka začasno ustavljenih približno 63 odstotkov proizvodnje nafte, kar pomeni izpad skoraj 1,3 milijona sodov na dan. Začasno so ustavili tudi okoli 57 odstotkov proizvodnje zemeljskega plina.

Letošnja sezona je bila v Atlantiku nenavadno mirna, kar meteorologi med drugim pripisujejo močnemu pojavu El Nino, ki lahko zaradi močnejšega navpičnega striženja vetra, bolj suhega zraka in spuščanja zračnih mas zavira nastanek in krepitev tropskih neviht nad Atlantikom.

Isaias je tako eden najpoznejših orkanov v zadnjih 121 letih. Prva dovolj močna tropska nevihta, ki dobi svoje ime, običajno nastane sredi junija, prvi orkan pa v začetku ali sredi avgusta.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
orkan Isaias ZDA vreme Mehiški zaliv evakuacija

Trump začasno sprostil sankcije za ruski dizel

Trump položaj tiskovne predstavnice Bele hiše ponudil Katie Zacharia

24ur.com Na Primorskem verjetnost za nastanek močnih neviht z nalivi, sunki vetra in točo
24ur.com Oranžno opozorilo zaradi vetra, možni močnejši nalivi, morje lahko poplavi
24ur.com Na zahodu nevihte z močnimi nalivi, fronta potuje proti vzhodu
24ur.com Prihajajo plohe in nevihte, Arso izdal oranžno opozorilo
24ur.com Severni Jadran še vedno v rdečem, prekinjene številne trajektne povezave
24ur.com Vetrovi orkana Ian pustošili po Kubi, zdaj namenjeni proti Floridi
24ur.com Nova pošiljka toče, bali so se hujšega
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Le mesec dni po rojstvu sina umrla mlada brazilska manekenka
Za nepozabno družinsko zabavo vam ni treba daleč: tik čez mejo se skriva ta park
Za nepozabno družinsko zabavo vam ni treba daleč: tik čez mejo se skriva ta park
Prvo trimesečje nosečnosti: kaj jesti, ko se razvija vaš dojenček
Prvo trimesečje nosečnosti: kaj jesti, ko se razvija vaš dojenček
Miley Cyrus brez dlake na jeziku: Takšno vedenje otrok jo spravi ob živce
Miley Cyrus brez dlake na jeziku: Takšno vedenje otrok jo spravi ob živce
zadovoljna
Portal
Zaradi nje je v enem dnevu prekinil kar pet razmerij
Jutranja kava bo imela večji učinek, če najprej naredite to
Jutranja kava bo imela večji učinek, če najprej naredite to
Njuna zgodba še ni končana, čeprav Lara pravi drugače
Njuna zgodba še ni končana, čeprav Lara pravi drugače
Najlepši jesenski plašči, ki jih boste želele nositi takoj
Najlepši jesenski plašči, ki jih boste želele nositi takoj
vizita
Portal
Zakaj anestezija izklopi zavest, ne pa možganov
Vas mučijo neredne menstruacije? Preverite, ali je kriva ščitnica
Vas mučijo neredne menstruacije? Preverite, ali je kriva ščitnica
Kako prepoznati pomanjkanje B12 in katera živila vključiti v prehrano
Kako prepoznati pomanjkanje B12 in katera živila vključiti v prehrano
Najboljše vaje za zdravje srca morda niso tiste, ki jih pričakujete
Najboljše vaje za zdravje srca morda niso tiste, ki jih pričakujete
cekin
Portal
Za ta dva znaka naj bi bili zadnji meseci leta še posebej ugodni
On brez šole, ona z doktoratom: Novak in Jelena Đoković zgradila skupni imperij
On brez šole, ona z doktoratom: Novak in Jelena Đoković zgradila skupni imperij
Poglejte, kakšne plače imajo župani in kako se bodo še višale
Poglejte, kakšne plače imajo župani in kako se bodo še višale
Znano, kdaj upokojenci prejmejo zimski dodatek
Znano, kdaj upokojenci prejmejo zimski dodatek
moskisvet
Portal
Umrl je Goran Bare, legenda hrvaškega rocka in ikona skupine Majke
Ta nenavaden strah lahko človeku popolnoma spremeni vsakdanje življenje
Ta nenavaden strah lahko človeku popolnoma spremeni vsakdanje življenje
Pretresljiva smrt brazilske manekenke: umrla je le 45 dni po rojstvu sina
Pretresljiva smrt brazilske manekenke: umrla je le 45 dni po rojstvu sina
Zdravstvene težave pevca ustavile koncertno turnejo
Zdravstvene težave pevca ustavile koncertno turnejo
dominvrt
Portal
Preverite, kako hitro očistiti radiator pred začetkom kurilne sezone
Največja napaka pri golih zaplatah na trati se zgodi prav jeseni
Največja napaka pri golih zaplatah na trati se zgodi prav jeseni
Trik, zaradi katerega se prah nabira veliko počasneje
Trik, zaradi katerega se prah nabira veliko počasneje
Ne zamudite: če želite spomladi vrt poln cvetja, morate to narediti zdaj
Ne zamudite: če želite spomladi vrt poln cvetja, morate to narediti zdaj
okusno
Portal
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
Sočno čokoladno pecivo, ki spominja na čupavce, le da je manj zamudno
Sočno čokoladno pecivo, ki spominja na čupavce, le da je manj zamudno
MasterChefovka Lidija pokazala pripravo treh jedi, ki se jih mnogi doma bojijo
MasterChefovka Lidija pokazala pripravo treh jedi, ki se jih mnogi doma bojijo
Tadej navdušil s popolno klasiko: 'Mater, je dober!'
Tadej navdušil s popolno klasiko: 'Mater, je dober!'
voyo
Portal
Adamova jabolka
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Totalna štala
Totalna štala
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009