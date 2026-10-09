Orkan Isaias ogroža ameriško obalo: odredili evakuacijo

Orkan trenutno tretje kategorije najbolj ogroža dele Floride, Alabame in Mississippija. Ameriški nacionalni center za orkane je opozoril, da se bodo vremenske razmere danes hitro poslabšale, zato se morajo prebivalci in obiskovalci čim prej pripraviti na neurje.
Isaias naj bi pred prihodom na kopno nekoliko oslabel, vendar bo ostal nevaren zaradi visoke plime, ki lahko povzroči poplavljanje obalnih območij. Nacionalni center za orkane napoveduje od deset do 38 centimetrov padavin, od danes pa do sobote obstaja tudi nevarnost tornadov.
Po Floridi so že odredili evakuacijo, guvernerka Alabame Kay Ivey je turistom in drugim obiskovalcem ukazala, naj zapustijo obalna območja okrožja Baldwin. V okrožju Mobile so napovedali odprtje treh zatočišč v šolah, v mestu Dothan pa so kot zatočišča ponudili tudi več cerkva.
Župan otoka Dauphin Jeff Collier je za CBS News izrazil zaskrbljenost, da ljudje opozoril ne bodo upoštevali pravočasno. Kot je dejal, se pogosto zgodi, da se prebivalci za evakuacijo odločijo šele, ko je že prepozno, v najhujših razmerah pa jim reševalci ne morejo pomagati, dokler se vreme ne umiri.
Floridski guverner Ron DeSantis je opozoril predvsem na nevarnost poplav zaradi dviga morske gladine in močnega vetra. Prebivalce je pozval, naj se umaknejo pred vodo in ne čakajo, da se razmere poslabšajo.
Isaias je že povzročil motnje v proizvodnji nafte in plina v Mehiškem zalivu. Po podatkih ameriške uprave za upravljanje morskih mineralnih virov je bilo do četrtka začasno ustavljenih približno 63 odstotkov proizvodnje nafte, kar pomeni izpad skoraj 1,3 milijona sodov na dan. Začasno so ustavili tudi okoli 57 odstotkov proizvodnje zemeljskega plina.
Letošnja sezona je bila v Atlantiku nenavadno mirna, kar meteorologi med drugim pripisujejo močnemu pojavu El Nino, ki lahko zaradi močnejšega navpičnega striženja vetra, bolj suhega zraka in spuščanja zračnih mas zavira nastanek in krepitev tropskih neviht nad Atlantikom.
Isaias je tako eden najpoznejših orkanov v zadnjih 121 letih. Prva dovolj močna tropska nevihta, ki dobi svoje ime, običajno nastane sredi junija, prvi orkan pa v začetku ali sredi avgusta.
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