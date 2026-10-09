Orkan Isaias ogroža ameriško obalo: odredili evakuacijo

Orkan trenutno tretje kategorije najbolj ogroža dele Floride, Alabame in Mississippija. Ameriški nacionalni center za orkane je opozoril, da se bodo vremenske razmere danes hitro poslabšale, zato se morajo prebivalci in obiskovalci čim prej pripraviti na neurje.

Isaias naj bi pred prihodom na kopno nekoliko oslabel, vendar bo ostal nevaren zaradi visoke plime, ki lahko povzroči poplavljanje obalnih območij. Nacionalni center za orkane napoveduje od deset do 38 centimetrov padavin, od danes pa do sobote obstaja tudi nevarnost tornadov.

Po Floridi so že odredili evakuacijo, guvernerka Alabame Kay Ivey je turistom in drugim obiskovalcem ukazala, naj zapustijo obalna območja okrožja Baldwin. V okrožju Mobile so napovedali odprtje treh zatočišč v šolah, v mestu Dothan pa so kot zatočišča ponudili tudi več cerkva.

Župan otoka Dauphin Jeff Collier je za CBS News izrazil zaskrbljenost, da ljudje opozoril ne bodo upoštevali pravočasno. Kot je dejal, se pogosto zgodi, da se prebivalci za evakuacijo odločijo šele, ko je že prepozno, v najhujših razmerah pa jim reševalci ne morejo pomagati, dokler se vreme ne umiri.